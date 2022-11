Notas nacionales de ocho columnas del viernes 25 de noviembre de 2022 (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de noviembre.

*Reforma.

Luego de catear las instalaciones de la comandancia municipal de Pinos, el coordinador de la Guardia Nacional (GN) en Zacatecas, el General José Silvestre Urzúa Padilla, fue asesinado ayer por criminales.

*El Universal.

680 mil 941 mujeres piden ayuda al 911 por violencia.

En México, las principales causas por las que las mujeres realizan llamadas de emergencia al 911 son violencia familiar, agresiones cometidas por la pareja, acoso y abuso sexual y violación.

De enero a septiembre de 2022, el 911 atendió 680 mil 941 peticiones de auxilio por esos motivos; es decir, 2 mil 522 diarias, de acuerdo con la Información sobre violencia contra las mujeres, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

*Excélsior.

La Corte resolvió que los delitos de contrabando, defraudación fiscal y simulación en la facturación no se pueden clasificar como delincuencia organizada, pues no atentan contra la seguridad nacional.

Por mayoría de nueve votos contra dos, los ministros resolvieron que, por tanto, estas conductas no ameritan la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

*Milenio Diario.

Al no alcanzar los votos necesarios para aprobarlo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el proyecto que proponía una interpretación de la Constitución sobre la prisión preventiva oficiosa y, en consecuencia, que el juez no aplicara en automático esta medida cautelar, por lo que esta disposición se mantiene vigente.

*La Jornada.

presidente del Senado, Alejandro Armenta, y el dirigente de Morena, Mario Delgado, lamentaron el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que anuló la aplicación de prisión preventiva oficiosa (PPO) en delitos fiscales, ya que, lamentaron, desaparece una norma encaminada a impedir el saqueo de las finanzas públicas.

*El Sol de México.

El general José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, fue asesinado durante un enfrentamiento entre civiles armados y corporaciones de seguridad en el municipio de Pinos, municipio que colinda con los estados de Jalisco, San Luis Potosí y Guanajuato

De acuerdo con los primeros informes, en la operación por lo menos nueve elementos de la Policía de Investigación del Estado y de la Guardia Nacional resultaron heridos.

