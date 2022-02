Notas nacionales de ocho columnas del viernes 18 de febrero (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de febrero.

*Reforma.

Prenden focos rojos en EU por México.

Los ataques contra la sociedad civil y los periodistas en México encendió alertas en EU. El senador republicano por Texas, Ted Cruz, advirtió a la Administración de Joe Biden que el Presidente Andrés Manuel López Obrador podría estar incurriendo en abuso de poder, lo que, dijo, socava el Estado de Derecho y pone en peligro la relación bilateral. La situación de los asesinatos de periodistas y el incidente de López Obrador con Carlos Loret de Mola llegaron a la Cámara Alta de EU. Durante una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Cruz aprovechó para cuestionar al Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, sobre México.

*El Universal.

Alistan quejas por promover revocación durante veda.

En al menos 10 entidades hay anuncios espectaculares y se pintaron bardas para llamar a los ciudadanos a participar en la consulta sobre revocación de mandato a favor de que el presidente Andrés Manuel López Obrador permanezca en su cargo, a pesar de la veda electoral y de que el INE es el único que puede promover este ejercicio ciudadano. El PAN y el PRD alistan quejas y denuncias por la aparición de estos espectaculares donde se destaca la figura del Mandatario federal y se pide participar en la consulta el próximo 10 de abril.

*Excélsior.

IP: sector eléctrico debe seguir abierto.

Mantener la competencia en el sector energético ayudará a generar inversión y cerrar la brecha del crecimiento en el país, consideró José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). Al participar ayer en el primer día de la Cumbre de Negocios, recordó que la inversión de las empresas es la que permite la creación de empleo formal estable y mejor remunerado. Afirmó que la reforma energética de 2013 tiene áreas de oportunidad, pero no se requiere hacer una modificación a todo lo que se planteó. “Debemos de aprender a construir un equipo; no se trata de ver quiénes son los buenos o quiénes son los malos, es lo que nuestro país necesita”, indicó.

*Milenio Diario.

García Harfuch atrapa a 64 y degrada al cártel Unión Tepito a células.

Debilitada, con todos sus grandes líderes detenidos o abatidos y con más de 100 millones de pesos en cuentas bancarias congeladas, la Unión Tepito se dirige a la extinción, ya que de ser una organización centralizada y con una jerarquía claramente definida que llegó a controlar la actividad ilícita en grandes porciones de la capital, ha mutado cada vez más a pequeñas células que actúan independientes y desarticuladas entre sí, con poco margen de maniobra y poderío.

*La Jornada.

Trataré con Biden el financiamiento contra la 4T: AMLO.

Hay un poder no legal, no legítimo, que se erige como grupo de presión para enfrentar los movimientos de transformación; son los potentados que se integran para atacar, calumniar, destruir, denunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una vez que bordó su denuncia, adelantó que “si es necesario se lo voy a plantear al presidente Joe Biden, porque toda la campaña en contra nuestra está siendo financiada por traficantes de influencia de México que vendían medicinas, empresarios que no pagaban impuestos y también por el gobierno de Estados Unidos, que da dinero a estas asociaciones, como la de Claudio X. González. ¡Eso es una actitud injerencista! Ningún gobierno extranjero debe intervenir en los asuntos del país”.

*El Financiero.

Ocupación informal domina el repunte laboral.

En 2021, la recuperación del mercado laboral estuvo sustentada en ocupaciones informales y precarias, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI. El número de ocupados en México, al cuarto trimestre de 2021, sumó 56.6 millones, lo que implicó un incremento anual de 3.5 millones. De dicho crecimiento, 2.2 millones —es decir, 62 por ciento— fueron trabajos en situación de informalidad, dando un total de 31.6 millones en ese rubro, que representó 55.8 por ciento de la población ocupada. Además, persiste un elevado nivel de precarización del mercado laboral en el país.

*El Economista.

Autoempleo, motor de crecimiento en el mercado laboral al cierre del 2021.

Tras dos años de navegar la pandemia, la fotografía del mercado laboral refleja una recuperación sólida de los niveles de ocupación, pero también muestra que las oportunidades laborales que se han creado después del golpe inicial de la emergencia sanitaria han sido en condiciones más adversas, como trabajos temporales, de bajos salarios y, en muchos casos, sin paga. En el cuarto trimestre de 2021 la población ocupada creció en 1.2 millones de personas en comparación con el mismo periodo de 2019, antes de que la pandemia impactará en la economía, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). El 44% de este crecimiento se ha concentrado en el trabajo subordinado; aunque el trabajo por cuenta propia explica el 49% del aumento en la población ocupada.

*El Sol de México.

Gastan medio millón en té contra el Covid.

El Gobierno de la Ciudad de México distribuyó entre enfermos con Covid-19 bolsas de té de artemisia annua, luego de usar esa hierba en un ensayo clínico, cuyos resultados aún están en evaluación. Según consta en una solicitud de información vía transparencia, el Gobierno local gastó 558 mil pesos en la compra de bolsas con la hierba nativa que, de acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), se conoce también como ajenjo.

