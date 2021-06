Notas nacionales de ocho columnas del martes 15 de junio (10:15 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de junio.

*Reforma.

Consultan ‘regalazo’… y AMLO arremete.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, inició ayer el proceso de consulta extraordinaria entre los Ministros sobre el “regalazo” que promovió el Gobierno de la 4T y sus legisladores para extenderle su mandato de cuatro a seis años. La reforma ha sido calificada de inconstitucional por la gran mayoría de litigantes, académicos e integrantes del Poder Judicial. El Ministro Zaldívar presentó un escrito de tres cuartillas donde formula cinco preguntas que debería contestar el Pleno de la Corte. Ayer mismo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el Poder Judicial predomina la “defensoría de los intereses creados”.

*El Universal.

AMLO tiene aspiracionistas en su gabinete.

Al menos seis integrantes del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador provienen de la clase media, estudiaron en escuelas y universidades públicas, y gracias a su desempeño lograron acceder a estudios de posgrado, algunos en el extranjero, y así a una mejor calidad de vida. Tras los resultados de los comicios del 6 de junio, el Mandatario ha criticado a sectores de la clase media por demostrar “una actitud aspiracionista” y egoísta al querer triunfar a toda costa. Los caracterizó por tener licenciatura, maestría, doctorado y ser difíciles de convencer de que su movimiento busca lo mejor para la sociedad. Pero en su gabinete hay ejemplos de aspiración en los secretarios de Medio Ambiente, Educación Pública, Hacienda, Salud, Agricultura y Función Pública.

*Excélsior.

Medidas contra la evasión darían $1.4 billones al fisco.

El combate a la evasión y elusión permitiría a México recaudar cerca de 1.4 billones de pesos adicionales, en una reforma fiscal que no implicaría elevar los impuestos, aseguró la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro. Señaló que en el país hay espacio para una modificación que tenga como objetivo que los que no están pagando impuestos, lo hagan. Mencionó que la fuente principal de la cual el SAT puede obtener recursos para financiar el gasto público es el cobro de ISR a grandes contribuyentes de 40 sectores económicos, ya que la tasa efectiva que éstos pagan es de 1.3% en promedio. En este sector, los recursos potenciales ascenderían a 700 mil millones de pesos.

*Milenio Diario.

Soldaduras, desgaste, retraso… todo se sabía desde agosto de 2012.

El gerente jurídico del Sistema de Transporte Colectivo, Francisco Fernando Cervantes Ramírez, reportó al director del Metro, Francisco Bojórquez, que en la estructura de la vía “se sentían bamboleos en los trenes y soldaduras”… esto ocurrió el 10 de agosto de 2012, 82 días antes de que el entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, inaugurara de manera provisional la Línea 11. Dichas fallas se registraron principalmente entre las estaciones Hospital 20 de Noviembre y Zapata y Calle Once a Periférico, este último del viaducto elevado, dos estaciones antes de donde ocurrió el desplome de la obra el pasado 3 de mayo.

*La Jornada.

La mitad del hoyo fiscal, de grandes contribuyentes: SAT.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene identificado un boquete fiscal equivalente a un billón 400 mil millones de pesos, que equivale a una quinta parte del gasto público de este año. La mitad de ese dinero, 700 mmdp, es resultado de prácticas de evasión y elusión de grandes contribuyentes plenamente identificados. Raquel Buenrostro, titular del organismo, detalló que la magnitud del dinero no enterado al fisco exhibe que no es necesario aumentar impuestos, sino que paguen los que no lo hacen. Adelantó que en lugar de una reforma fiscal en el sentido tradicional, se incluirá una miscelánea en el Paquete Económico 2022 –a ser presentado en el Congreso en septiembre– que como primer saque permitirá recaudar 200 mil millones de pesos adicionales a los del ejercicio en curso, para posteriormente llegar a 2% del PIB, unos 470 mmdp.

*El Financiero.

Anticipa Buenrostro reforma fiscal para septiembre.

La jefa del SAT, Raquel Buenrostro, anticipó ayer que será en septiembre próximo cuando se presente una “reforma fiscal” junto con el Paquete Económico 2022, la cual tendría un nivel de miscelánea fiscal y no “tocaría” a los asalariados ni aumentaría impuestos. El SAT perfila una propuesta que simplifique el pago de impuestos y ajuste el marco fiscal legal para evitar interpretaciones diversas. Dijo que no está en el radar una reforma como las de sexenios anteriores “que le pegue al mismo grupo, el que ha absorbido todas las crisis”. Las primeras estimaciones apuntan a que la reforma generaría 200 mil millones de pesos “como primer saque”, lo que representa 1 punto del PIB, estimó Buenrostro. “… se está buscando justicia fiscal y que todo mundo pague lo que tiene que pagar; lo justo de acuerdo con sus ingresos”, dijo.

*El Economista.

Reforma fiscal será presentada junto con paquete económico: SAT.

Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), adelantó que buscará presentar la reforma fiscal junto al Paquete Económico del 2022 que entregará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en septiembre, con el objetivo de que los cambios fiscales se vean reflejados a partir del próximo año. “Con la reforma esperamos obtener ingresos de 200,000 millones de pesos adicionales a los de este año, como primeras estimaciones, el equivalente a 1% del Producto Interno Bruto”, explicó en conferencia de prensa. Sin embargo, la funcionaria se sinceró y declaró que, en principio, la idea es presentar la reforma tributaria como una Miscelánea Fiscal, bien estructurada y explicada.

*El Sol de México.

Confirma SAT cambios en cobro de impuestos.

La jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez, confirmó que el gobierno Federal presentará ante el Congreso cambios en la recaudación de impuestos en septiembre, pero no implicará incrementos ni creará nuevos. “Una reforma fiscal lo único que va a hacer es que los cautivos paguen más y los demás sigan pagando lo mismo o cada vez menos, eso no se busca, se está buscando justicia fiscal y que todo mundo pague lo que tiene que pagar, ni más ni menos, lo que es justo de acuerdo a ingresos”, aseguró en conferencia de prensa. “Estamos convencidos de que es sustentable mantener la política todavía otro rato. No es fácil ir detrás de los contribuyentes. La forma más fácil es subir impuestos, pero no es lo mejor”.

*El Heraldo de México.

SAT busca 200 mil mdp adicionales.

La miscelánea fiscal que trabaja el gobierno federal va a generar recursos por al menos dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB), equivalentes a 500 mil millones de pesos, en el largo plazo, estimó el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Tan sólo para 2022, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, consideró que “como un primer saque”, la bolsa adicional de recursos va a ser por 200 mil millones de pesos, equivalentes a 1.5 veces el presupuesto asignado a la pensión de adultos mayores en este año. “No va a ser una Reforma Fiscal en el sentido tradicional, porque no implica aumento de impuestos ni la generación de nuevos”, dijo la funcionaria en conferencia de prensa.

