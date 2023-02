Notas nacionales de ocho columnas del lunes 20 de febrero (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de febrero.

*Reforma.

Flojean Senadores y ganan millones de pesos.

A raíz de la pandemia, los senadores apenas trabajan 2 días a la semana, sin embargo, siguen cobrando el salario mensual de 105 mil pesos.

*El Universal.

Inyectan al Tren Maya recursos del fondo para desastres.

Destinar dinero no ejercido del fondo de desastres a proyectos como el Tren Maya se ha vuelto habitual en sexenio; el país no está preparado para atender catástrofe como la de Turquía: diputado

En caso de un desastre que requiera recursos extraordinarios, se echaría mano del Fondo de Estabilización, dijo diputado.

Inyectar fondos para la prevención y atención de desastres naturales y sacarlos al final del año para usar el dinero en obras prioritarias, como el Tren Maya, se convirtió en la práctica del gobierno federal en los dos últimos años.

*Excélsior.

Vida eterna a partidos queda fuera del plan B.

Las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado se alistan para avalar el plan B electoral sin la llamada cláusula de vida eterna para los partidos políticos, debido a irregularidades que hacen inconstitucional su proceso.

De acuerdo con el dictamen de la reforma, distribuido la tarde de ayer, la Cámara de Diputados incurrió en una violación constitucional al reformar el artículo 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual se refiere a la transferencia de votos entre partidos, ya que se trataba de un artículo avalado por los plenos de ambas cámaras

del Congreso.

*Milenio Diario.

Directivos de Aeromar huyeron a Europa y EU, denuncia Aspa.

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) acusó que en plena crisis y tras el cese de operaciones de Aeromar, los dueños y altos directivos de la empresa huyeron de México, algunos a Europa y Estados Unidos.

José Humberto Gual, secretario general de la organización laboral, dijo que el primero en irse fue el dueño de la aerolínea, Zvi Katz, que se mudó a Europa cuando comenzó la crisis pero había negociaciones por las deudas; recordó que ya tuvo reuniones con él en Madrid, “ya vivía en Milán, Italia, y sabía que se iba a trasladar a España”.

*La Jornada.

“Apoyo en seguridad de fuerzas armadas no es militarización”.

Al cumplirse 110 años de la fundación del Ejército Mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública no representa una militarización y, por el contrario, la sociedad se siente más protegida.

Subrayó que, junto con la Guardia Nacional y el trabajo responsable, coordinado, perseverante y honesto de los integrantes del gabinete de seguridad, así como de autoridades estatales y municipales, han disminuido en 33 por ciento los delitos del fuero federal

*El Sol de México.

El proyecto del Istmo no reporta inversiones.

El programa del gobierno federal para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec no ha atraído inversiones a la región, al menos no oficialmente.

No se tenía ningún tipo de avance en este indicador, pese a que se habían cumplido todas las metas de promoción del proyecto al cierre de 2022, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

