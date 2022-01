Notas nacionales de ocho columnas del lunes 10 de enero (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de enero.

*Reforma.

Sube hasta 49% material de obra.

Los precios de los materiales para la construcción se dispararon en diciembre hasta en un 49 por ciento para el caso de estructuras metálicas. Castillos armados aumentaron 43 por ciento; alambre y alambrón, 35, y varilla, un 31 por ciento, revelaron cifras del Inegi. Se trata del repunte más alto de los últimos 14 años, y es atribuido al aumento en los precios internacionales del acero, aluminio, cobre, plásticos, maderas, entre otros materiales.

*El Universal.

Narcos obligan a migrantes a convertirse en mulas.

El desierto de Sonora, que abarca 222 mil kilómetros cuadrados de Arizona, Sonora y Baja California, es la última barrera para los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. A diario, cientos de personas procedentes de México, Centro y Sudamérica, el Caribe y otras partes del mundo cruzan la frontera por el desierto, con temperaturas superiores a 50 grados centígrados en el día y por debajo de cero grados en la madrugada. Miles desaparecen en el camino.

*Excélsior.

Conceden a FGR detenciones por Rápido y Furioso.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión contra siete involucrados en el operativo Rápido y Furioso, entre ellos Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Joaquín El Chapo Guzmán. El operativo, ejecutado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2008, tuvo por objeto traficar ilegalmente más de dos mil armas de fuego hacia México, para identificar a sus usuarios.

*Milenio Diario.

Rápido y furioso apunta a García Luna, El Chapo y Cárdenas Palomino.

Luego de 12 años de investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo siete órdenes de aprehensión contra presuntos implicados en el ingreso de armas de fuego de Estados Unidos a México a través del operativo Rápido y furioso. Entre los acusados están el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, su mano derecha Luis Cárdenas Palomino y el ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán.

*La Jornada.

Van por García Luna y El Chapo; los ligan a Rápido y Furioso.

Un juez federal libró órdenes de aprehensión en contra de Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y cuatro ex funcionarios federales por su participación en el operativo Rápido y furioso, con el cual se permitió la entrada ilegal a nuestro país de más de 2 mil armas de alto poder. La FGR informó que judicializó la carpeta de investigación del caso, donde se establece la presunta responsabilidad del ex líder del cártel de Sinaloa, así como de García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, y de Cárdenas Palomino, quien fue coordinador de Inteligencia de la Policía Federal.

*El Financiero.

Causa en Banxico polémica el “pico’ de inflación.

Al interior de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) los subgobernadores Gerardo Esquivel y Jonathan Heath, discreparon sobre si ya se alcanzó o no “el pico en la inflación”. El INEGI informó que la inflación anual a la segunda quincena de diciembre se ubicó en 7.26 por ciento, cifra inferior a la reportada en las dos quincenas previas, pero el índice subyacente, que se conoce como inflación estructural, se mantuvo al alza y se ubicó en 6.0 por ciento, su mayor alza desde 2001…

*El Economista.

Producción de automóviles en el país acumula 4 años a la baja.

Al interior de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) los subgobernadores Gerardo Esquivel y Jonathan Heath, discreparon sobre si ya se alcanzó o no “el pico en la inflación”. El INEGI informó que la inflación anual a la segunda quincena de diciembre se ubicó en 7.26 por ciento, cifra inferior a la reportada en las dos quincenas previas, pero el índice subyacente, que se conoce como inflación estructural, se mantuvo al alza y se ubicó en 6.0 por ciento, su mayor alza desde 2001…

*El Sol de México.

Hacienda contrata a empresa de espionaje.

Neolinx de México, empresa proveedora de equipos con software de espionaje, ha obtenido contratos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por 48 millones 334 mil 956 pesos. Pero no por intervenciones. Los insumos que ahora distribuye esta compañía a la autoridad hacendaria -que antes sirvió de intermediaria en la venta del sistema de geolocalización y análisis de datos masivos Geometrix a distintas dependencias y fiscalías estatales- son tintas de seguridad y equipos para la impresión de marbetes.

Compartir