Notas nacionales de ocho columnas del domingo 9 de octubre (10:00 h)

*Reforma.

Desaira AMLO volar desde el AIFA.

A más de seis meses de su inauguración, el Presidente Andrés Manuel López Obrador no ha utilizado el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a pesar de que ha viajado a destinos con vuelos desde la nueva terminal aérea.

*El Universal.

Vive pero con otro nombre.

Según correos filtrados por Guacamaya, la familia presidencial tiene a su disposición a oficiales que se encargan de su salud, seguridad y apoyo en diversas actividades

El presidente Andrés Manuel López Obrador y su familia son atendidos por un equipo especial conformado totalmente por militares.

*Excélsior.

Tropieza el gasto contra los hackers.

La inversión que el gobierno federal proyecta en 2023 para telecomunicaciones, servicios de centros de datos, desarrollo de software y mantenimiento de equipo informático sería la más baja en los últimos años.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación engloba un gasto total de 8.3 billones de pesos, de los cuales 33 mil 643 millones están contemplados en servicios de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (TIC) para dependencias e instituciones, reportó la consultora Select.

*La Jornada.

Exigen al gobernador de Zacatecas aclarar pacto con DEA-FBI.

Legisladores de Morena y del PRI demandaron al gobernador de Zacatecas, David Monreal, que informe a qué acuerdo llegó con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, en materia de seguridad pública, ya que si bien los gobiernos estatales son autónomos, no pueden tomar decisiones que lesionen la soberanía nacional, como es autorizar la presencia de agentes extranjeros en su territorio.

*El Sol de México.

Sin el Ejército dejas a la ciudadanía sin protección.

“En el México de hoy si tú me dices: ‘¿se requiere el Ejército en la ciudad para la seguridad?’ yo te diría pues en muy pocas áreas, por ejemplo en apoyo en inteligencia, pero hay estados de la República, municipios, que no tienen policía municipal, que no tienen policía estatal o que son muy débiles y que tienen problemas muy graves de delincuencia organizada. Entonces si tú retiras al Ejército en esos lugares en donde está, pues dejas realmente a la ciudadanía sin ninguna protección”, responde Claudia Sheinbaum Pardo al cumplir cuatro años al frente del Gobierno de la ciudad más habitada del país.

*El Heraldo de México.

Se embolsan “polleros” hasta 615 mñd al año.

La Secretaría de Gobernación estima que las personas asociadas al tráfico ilícito de personas tienen ganancias de más de 615 millones de dólares anuales.

El problema ha crecido al grado que, en los últimos siete años, tienen un registro de cinco mil 378 denuncias de robo, tráfico ilícito de personas migrantes, secuestro, retención ilegal, trata de personas, extorsión o chantaje.

