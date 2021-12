Notas nacionales de ocho columnas del domingo 26 de diciembre (10:15 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de diciembre.

*Reforma.

Incumplen a vecinos obras por Sta. Lucía.

Las obras de mejoramiento urbano en los municipios cercanos al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se han vuelto un cuento de nunca acabar, pues de nuevo la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedatu) incumplió su promesa de terminarlas antes del 31 de diciembre. En localidades de Nextlalpan, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán, Tecámac y Zumpango, municipios del Edomex aledaños al proyecto, escuelas, mercados, plazas, centros de salud o museos siguen en obra negra, con cimientos, algunas trabes, zanjas y montones de tierra.

*El Universal.

Mujeres “pierden” al mes $5 mil por labor en Casa.

Al no recibir paga por los trabajos y cuidados que realizan en el hogar, las mujeres mexicanas pierden, en promedio, 5 mil 761 pesos mensuales, de acuerdo con información del Inegi. Este monto es más del doble en comparación con los hombres, cuyas labores domésticas no remuneradas están valoradas en 2 mil 265 pesos. El trabajo doméstico pone en desventaja principalmente a las mujeres, al perder la oportunidad de percibir un salario para buscar la independencia económica que las libere del círculo de violencia que implica no contar con sus propios recursos.

*Excélsior.

Entregan nueve millones de firmas para la revocación.

Al cierre del plazo de entrega, ciudadanos y agrupaciones civiles a favor de que se realice la consulta de revocación de mandato entregaron al Instituto Nacional Electoral (INE) cerca de nueve millones de firmas de respaldo para su validación. En las últimas horas de recepción de apoyos, la organización Que Siga la Democracia, la cual lleva un conteo de las firmas de respaldo, entregó tres millones, las cuales fueron transportadas en cientos de cajas y se suman a las que desde el pasado 1 de noviembre fueron llevando ante las autoridades electorales.

*La Jornada.

Estados violentos deben financiar programas sociales.

Los tres niveles de gobierno deben aportar al financiamiento de los programas sociales, establece el secretario de Bienestar, Javier May. Hacerlo “como complemento a lo que nosotros no alcanzamos a atender”, asegura. Desde ahora, dice a La Jornada, el gobierno federal promueve un esquema de cooperación con autoridades estatales y municipales particularmente en las localidades con niveles más altos de violencia- para darle un mejor sustento económico a los programas sociales.

*El Sol de México.

Intenta cruzar a EU una oleada de rusos.

La Patrulla Fronteriza registra en los últimos meses un “incremento preocupante de rusos” que desde México intentan cruzar a Estados Unidos de manera ilegal. Sólo en el sector de Yuma, en el estado de Arizona, en promedio 40 rusos son detenidos al día. “A partir de julio-agosto, se ha detectado un incremento en las detenciones de ciudadanos procedentes de Rusia que, junto a migrantes centroamericanos han intentado cruzar a Estados Unidos sin documentos”, señala la dependencia policial en un comunicado interno.

*La Crónica de Hoy.

Activan contingencia ambiental tras fiestas navideñas en la CDMX.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) de la Ciudad de México activó este sábado la fase I de contingencia ambiental ante la calidad del aire “extremadamente mala” que se registró por las fiestas navideñas. La CAME detonó la alerta después de superar una concentración de 99.9 microgramos por metro cúbico de partículas de 2.5 micrómetros en la alcaldía Iztapalapa, en el oriente de Ciudad de México, a las 11.00 horas (17.00 GMT).

