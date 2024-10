Notas nacionales de ocho columnas del 9 de octubre (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de octubre.

1. Reforma. ABANDONA EVELYN A

CHILPANCINGO. Disputan ´Los Tlacos´ y ´Los Ardillos´ el control de la zona

2. El Universal. PLANTEAN COMBATE

FRONTAL A LA EXTORSIÓN Y COBRO DE PISO. El gobierno federal presenta la

estrategia que contempla fortalecer a la Guardia Nacional; rechaza que el país viva una militarización de la seguridad pública

3. La Jornada. SENADO AVALA REGLAS

PARA ELEGIR A LOS JUZGADORES. Prevén que el pleno las apruebe hoy

4. Milenio. EN GUADALAJARA, MAYOR

FÁBRICA DE CHIPS PARA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Foxconn construye para Nvidia la planta “más grande del mundo” en Jalisco; Samuel esperará a ver qué define su “compadre” Elon sobre Tesla en NL

5. Excélsior. PRESENTAN PLAN DE

SEGURIDAD EN 4 EJES. Omar García Harfuch: se busca la paz duradera

6. El Financiero. APUESTAN POR

INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN EN

SEGURIDAD. Anuncia presidenta la creación de una nueva subsecretaría para

identificar redes criminales en el país

7. El Economista. DÉFICIT PÚBLICO ALCANZÓ 1.1 BILLONES DE PESOS ENTRE ENERO Y AGOSTO. Creció 53% comparado con ese lapso del 2023

8. La Razón. ARRANCA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD QUE APUESTA A INTELIGENCIA Y PREVENCIÓN. Van por creación de 2 subsecretarías

9. 24 Horas. MÁS ESTRATEGIA QUE ABRAZOS VS. CRIMEN. Presenta Sheinbaum plan de seguridad

10. Reporte Indigo. LA OPORTUNIDAD DE CLARA. La jefa de Gobierno de la Ciudad de

México, Clara Brugada, se ha propuesto transformar la movilidad de la capital del país con la renovación del transporte público concesionado y con la construcción

de cinco líneas de Cablebús

11. La Crónica. DEFINEN ESTRATEGIA

INTEGRAL DE SEGURIDAD; “NO HABRÁ GUERRA VS EL NARCO”: SHEINBAUM. La Presidenta de México aseveró que no regresarán las políticas calderonistas, mientras que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que el plan se enfoca en cuatro ejes

12. El Sol de México. EL OBJETIVO ES REDUCIR HOMICIDIOS DOLOSOS. Anuncia Harfuch Sistema Nacional de Inteligencia

13. El Heraldo de México. PREVENCIÓN E

INTELIGENCIA, PLAN DE SEGURIDAD. Los otros ejes en los que se basa la estrategia son: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional y coordinación con gobiernos estatales

14. Ovaciones. ¡DE REMATE, DE REGALO! Boletos al 2×1 y hasta gratis para asistir al partido de la selección nacional ante el Valencia, en Puebla

15. La Jornada – Contraportada. SHEINBAUM ORDENA REVISAR EL ACUERDO DE SEGURIDAD CON EU. Busca reforzar el Entendimiento Bicentenario, firmado en 2021

