Notas nacionales de ocho columnas de hoy 9 de septiembre (08:15 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de septiembre.

1. Reforma. PLANTEA NORMA PIÑA

REFORMA INCLUYENTE. Critica Ministra demolición del Poder Judicial; justifica resistencia

2. El Universal. APRUEBAN EN COMISIONES LA REFORMA; DEMOLICIÓN

DEL PJF NO ES LA RUTA: PIÑA. La mayoría de Morena y aliados turna el dictamen al pleno del Senado, que lo debatirá este

miércoles; la presidenta de la Suprema Corte pone sobre la mesa una propuesta alterna

3. La Jornada. REFORMA AL PJ PASA

PRIMERA ADUANA EN EL SENADO. El dictamen, al pleno mañana

4. Milenio. PIÑA PIDE “NO DEMOLER” EL

PODER JUDICIAL; PASA REFORMA EN COMISIONES. La presidenta de la Corte rechaza la “narrativa fácil” de que los problemas de seguridad y justicia son culpa solo de jueces; la iniciativa va al pleno del

Senado

5. Excélsior. LA CORTE ABRE CAMINO

PARA REFORMA JUDICIAL. La ministra presidenta, Norma Piña, presentó una propuesta para modificar de forma integral el sistema de justicia, a partir de los foros convocados por la SCJN

6. El Financiero. AVANZA REFORMA JUDICIAL EN COMISIONES DEL SENADO. Anoche fue aprobada en lo general y sube al Pleno el miércoles

7. El Economista. MINUTA DE REFORMA JUDICIAL AVANZA EN COMISIONES; PASA AL PLENO DEL SENADO. Impulsada por Morena y aliados, mañana será votada

8. La Razón. REFORMA AVANZA A LA ÚLTIMA ETAPA; PJ SACA PROPUESTAS Y CRITICA “DEMOLICIÓN”. Últimos movimientos rumbo a la definición

9. 24 Horas. DEMOLICIÓN DEL PJ NO ES LA VÍA: PIÑA. Avanza aprobación en el Senado, ‘en desacato’

10. Reporte Indigo. EL GRAN LOGRO SEXENAL. Aunque ampliamente criticada, la

estrategia implementada por la actual administración de Andrés Manuel López Obrador logró arrojar resultados sin precedentes, en materia de reducción de la pobreza y desigualdad

11. La Crónica. TODO LISTO PARA DEFINIR

LA REFORMA JUDICIAL EN EL SENADO. Comisiones de la Cámara Alta procesan la iniciativa (sin tocarle una coma) a mitad de manifestaciones a favor y en contra

12. El Sol de México. CAPITALINOS ADEUDAN 136 MIL 646 CRÉDITOS. Según Fondeso, no se han liquidado o se encuentran en proceso de recuperación

13. El Heraldo de México. REFORMA AL PJ, AVALADA EN COMISIONES. La iniciativa avanza con 25 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y 12 votos en contra de PAN, PRI y MC. Se prevé que se apruebe este miércoles en el pleno

14. Ovaciones. ¡MILLONARIA VICTORIA! Inicia Dallas imponiéndose a Cleveland

15. La Jornada – Contraportada. GUERRA SUCIA: CURABAN A TORTURADOS Y LUEGO LOS REGRESABAN AL MARTIRIO. El 27 Batallón de Infantería, Guerrero, principal centro: jueza Karla Macías

