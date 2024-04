Notas nacionales de ocho columnas de hoy 9 de abril (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de abril.

1. Reforma. ESCALAN RECLAMOS; ENCIENDEN PALACIO. Queman normalistas 13 autos en sede de Gobierno de Guerrero

2. El Universal. REFINERÍAS, CON PERSONAL DE MÁS Y POCA PRODUCTIVIDAD. Las plantillas laborales de las seis plantas de Pemex en México tienen hasta cuatro veces más empleados que la de Deer Park, en EU, y operan a la mitad de su capacidad

3. La Jornada. ÉXTASIS SOLAR. Lágrimas, gritos y aplausos en Mazatlán en el momento de la penumbra total

4. Milenio. SHEINBAUM, XÓCHITL Y ÁLVAREZ MÁYNEZ EXIGEN OTRO FORMATO DE DEBATE. El INE alega que en todo momento se respetó el tiempo y que la falla del reloj solo resultó en que la morenista hablara de cuatro a cinco segundos más

5. Excélsior. ACUSAN OMISIONES DEL INE,

PERO SE DEFIENDE. Ante quejas de Sheinbaum y Gálvez sobre cambios en el formato del encuentro; Consejera Humphrey recordó que en noviembre se pactaron las reglas de moderación

6. El Financiero. DEMANDAN PROPUESTAS CLARAS EN SIGUIENTES DEBATES. Consideran fundamental ver proyectos, no descalificaciones

7. El Economista. DE MÉXICO, 42.5% DE LAS AUTOPARTES QUE IMPORTA EL MERCADO DE EU. Proveeduría a ese país ha crecido 41% desde el 2018

8. La Razón. JUSTICIA NO SE NEGOCIA, RETA PRESIDENTE DE ECUADOR; NI PINOCHET SE ATREVIÓ A ESO: AMLO. Trabado, conflicto diplomático

9. 24 HORAS. LES DESTINAN 23 MDP Y SUS RELOJES FALLAN. Analiza INE si hay penalización en contrato

10. Reporte Indigo. ¿QUÉ NOS DEJÓ EL DEBATE EN TÉRMINOS ECONÓMICOS? Ante la ausencia de una explicación concisa sobre la ruta que tomarían las candidaturas para dar viabilidad financiera a sus propuestas de llegar a la presidencia, lo único que quedó claro es que los recursos públicos se verán seriamente comprometidos durante el próximo sexenio

11. La Crónica. NOBOA ADMITE “SITUACIÓN COMPLEJA” Y AHORA BUSCA NEGOCIAR CON MÉXICO. La cancillería mexicana presenta demanda ante la Corte Interamericana de Justicia y enviará carta a la ONU para exponerla en la Asamblea General

12. EL SOL DE MÉXICO. CONFIRMAN CONTAMINACIÓN DEL AGUA EN BENITO JUÁREZ. Desconocen origen y sustancia

13. El Heraldo de México. LLEVA MÉXICO A LA ONU QUEJA VS. ECUADOR. La canciller Alicia Bárcena dijo que también presentarán una demanda ante la Corte Internacional para salvaguardar la embajada de Quito

14. Ovaciones. OBJETIVO: EL MUNDIAL. Las Águilas, a rematar hoy al Revolution

15. La Jornada – Contraportada. TRUMP HA LOGRADO QUE JUICIOS EN CONTRA SEAN PARTE DE SU CAMPAÑA. La próxima semana comienza en Nueva York el primero de cuatro

