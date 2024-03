Notas nacionales de ocho columnas de hoy 6 de marzo (07:45 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de marzo.

1. Reforma. CIMBRA AL EJÉRCITO ‘NOVATADA’ MORTAL. Detienen a militar por abuso y desobediencia, no por homicidio

2. El Universal. DELEGAN SEGURIDAD DE

CANDIDATOS MÁS VULNERABLES. La Secretaría de Seguridad indica que estados y municipios deben proteger a aspirantes a cargos locales; expertos señalan que es obligación del gobierno federal, ante violencia del narco

3. La Jornada. UNIVERSIDADES Y NO UNA MEGACÁRCEL, PROPUESTA DE SHEINBAUM. “Educación, la salida a jóvenes”

4. Milenio. LA ESCASEZ DE AGUA MARGINA A LA CAPITAL DE INVERSIÓN NEARSHORING. Las áreas industriales de Iztacalco, Iztapalapa y Azcapotzalco pasaron a nivel de sequía, reporta la Conagua; el Sistema Cutzamala está a 37.7% de su capacidad y sigue bajando

5. Excélsior. SÓLO EL 1% DE LOS CANDIDATOS PIDE SEGURIDAD. De dos mil 281 postulados, 23 han solicitado protección; la custodia de los aspirantes municipales es tarea de los estados, aclaró la secretaria de Seguridad

6. El Financiero. DESACELERA CREACIÓN DE EMPLEO FORMAL EN FEBRERO. Incremento de 2.9% anual refleja menor dinamismo de economía

7. El Economista. EMPLEO FORMAL PROLONGA SU RACHA DE DESACELERACIÓN A NUEVE MESES. Disminuyó en febrero 11.1%, con 156,403 plazas

8. La Razón. SUPERMARTES ALLANA RUTA A BIDEN Y… SUBE RIESGO DE QUE VUELVA TRUMP. A un paso de revancha en

noviembre

9. 24 HORAS. DEJAN VULNERABLES A CANDIDATOS LOCALES. Gobierno federal limita su protección a aspirantes

10. Reporte Indigo. EL ENREDADO Y TURBIO

GASTO DE LA ESCUELA ES NUESTRA. La SEP confirmó que no dispone de ningún mecanismo de rendición de cuentas con respecto al gasto ejecutado en el programa

11. La Crónica. EL SUPERMARTES ABRE LAS PUERTAS PARA LA CANDIDATURA DE TRUMP. Tras la lluvia de elecciones primarias, todo apunta a la reedición de las elecciones del 2020; Biden, sin competencia y Trump arrasa en Texas

12. EL SOL DE MÉXICO. SIN PAGA, MÁS DE 17 MILLONES DE MUJERES. Si se monetiza, el trabajo no remunerado equivale a 24.3% del Producto Interno Bruto

13. El Heraldo de México. BUSCA LLEVAR AGENDA DE MUJERES A LA CONSTITUCIÓN. Claudia Sheinbaum desea incorporar ayudas a mujeres de 60 a 64 años, y que no haya brecha salarial, entre

otras iniciativas

14. Ovaciones. CLARO FAVORITO. Hoy, el clásico en Concachampions

15. La Jornada – Contraportada. SUELDO BASE A MUJERES Y HOMBRES DEPORTISTAS. Avala el Senado reformas en la LFT para la igualdad en esa rama profesional

