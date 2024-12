Notas nacionales de ocho columnas de hoy 6 de diciembre (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de diciembre.

1. Reforma. PIDEN QUE A MIGRANTES

LOS REGRESEN A SU PAÍS. Solicitará CSP a Trump no enviar a México a deportados

2. El Universal. GRUPO DE ÉLITE, AL

COMBATE DE CÁRTELES EN LAS ADUANAS. A fin de evitar el ingreso de

mercancías piratas y de precursores químicos para la elaboración de drogas, como el fentanilo, se desplegarán cinco batallones de la Guardia Nacional

3. La Jornada. SUBIÓ DE 14 A 22 LA CIFRA

DE MEXICANOS MULTIMILLONARIOS. Es la mayor alza porcentual en AL, reporta banco suizo

4. Milenio. EU BUSCA PAÍSES PARA

ECHAR A MIGRANTES; NO HABRÁ PACTO: CLAUDIA. La Presidenta ratifica que no recibirá indocumentados de otras naciones;

Bahamas e islas Turcas y Caicos, primeros gobiernos en batear propuesta de Trump

5. Excélsior. IP AYUDARÁ A ATRAER MÁS INVERSIONES. La presidenta destacó la voluntad del sector privado para contribuir en los grandes proyectos de su administración; destinarán 50 mil mdp para modernizar aeropuertos privados

6. El Financiero. MARCAN RÉCORD

EXPORTACIONES MEXICANAS A EU EN OCTUBRE. Ligan tres meses en ascenso y

alcanzan los 45 mil 500 mdd para afianzar a México como primer proveedor y socio

7. El Economista. MÉXICO LIDERA POR SEGUNDO AÑO COMO MAYOR SOCIO COMERCIAL DE EU. Hasta octubre mantiene ventaja sobre China y Canadá

8. La Razón. PAISANOS DEPORTADOS, PRIORIDAD DE MÉXICO; PEDIRÁ ENVÍO DE OTROS A SUS PAÍSES DE ORIGEN. Acciones ante plan de Trump

9. 24 Horas. MIGRANTES EN EU, EN INCERTIDUMBRE. El republicano alista deportaciones masivas

10. Reporte Indigo. EN RECONSTRUCCIÓN. Desde hace años el panorama de vivienda en México ha sido rebasado por las necesidades de la población y por la falta de impulso por parte de los gobiernos para ofrecer hogares dignos, pero las condiciones del presente apuntan a que la situación puede subsanarse de cara al futuro

11. La Crónica. SÍ HAY PRESUPUESTO PARA

INSTITUCIONES DE SALUD; SE REVISARÁ EL TEMA: SHEINBAUM. La presidenta señala que uno de los problemas que se planteó en el Instituto de Cardiología es que se había depositado el recurso varios días antes, “entonces sí hay presupuesto”

12. El Sol de México. PARA EU, SOLO YUCATÁN Y CAMPECHE SON SEGUROS. Advertencias a sus ciudadanos

13. El Heraldo de México. DESPLIEGAN ESTRATEGIA EN FAVOR DE PAISANOS. Sheinbaum pide a Trump enviar a los migrantes a sus países

14. Ovaciones. ¡RESPETO MÁXIMO! América y Cruz Azul dejan todo para la vuelta

15. La Jornada – Contraportada. EN LA CDMX, ENTRE TRES Y 10 PROTESTAS CADA DÍA. Afectan marchas y bloqueos las vías por una o dos horas promedio y hasta

