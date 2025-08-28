Notas nacionales de ocho columnas de hoy 28 de agosto (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de agosto.

1. Reforma. NO CUADRAN LOS $188 MIL DE NOROÑA POR YOUTUBE. Generarían videos del morenista $13 mil 551 al mes

2. El Universal. CON ORDEN DE CAPTURA VAN EN COMBO CONTRA LOS CHAPITOS. La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada solicitó la aprehensión de 13 personas; Cártel de Sinaloa infiltró la gestión de Quirino Ordaz y el inicio de la de Rubén Rocha, revela documento

3. La Jornada. MÁS DE 50 MIL MDP, EL MONTO DE LO ARREBATADO AL NARCO ESTE SEXENIO. Incluye drogas, armas, dinero y vehículos: Sheinbaum

4. Milenio. CESA LA MAQUILA A 166 AL DÍA POR ARANCELES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL. La industria de exportación resiente guerra comercial, abusos laborales a la sombra de cierres, despidos y desplazados, según activistas, defensores y el Inegi

5. Excélsior. DE LOS GRITOS Y GOLPES PASAN A LAS DENUNCIAS. Alejandro Moreno se lanza contra Noroña

6. El Financiero. EXPORTACIONES NO PETROLERAS “DAN LA PELEA” A LOS ARANCELES. En julio, las manufacturas distintas a las automotrices crecieron 11.7%

anual y fueron el motor de las ventas al exterior

7. El Economista. EXPORTACIONES DE MÉXICO CRECIERON 4% EN JULIO AUN CON LOS ARANCELES. Moderan el ritmo en el mes, pero mantienen la tendencia

8. La Razón. ACABA EN EPISODIO VIOLENTO ACALORADA SESIÓN EN CONGRESO. Escala crispación política

9. 24 Horas. EN DUDA, PRESIDENCIA DEL TEPJF POR VACÍO. Liquidaciones de juzgadores, en riesgo: Molina

10. Reporte Índigo. URGENCIA: REGULAR ATENCIÓN MÉDICA PRIVADA. Más del 70 por ciento de los hospitales del país son privados y los costos por la atención de las enfermedades son tan elevados que hace que las personas se endeuden al buscar la atención necesaria

11. La Crónica. LLAMA LA FGR A “GANARLE” LAS CALLES A LA DELINCUENCIA. Ante los 32 secretarios de Seguridad del país, Gertz Manero pide mayor compromiso

12. El Sol de México. CONFIRMAN ROBO DE COCA DENTRO DE FGR. Investigan al menos a siete altos funcionarios

13. El Heraldo de México. ACUERDO CON EU INCLUYE FENTANILO. La Presidenta Sheinbaum dijo que se está definiendo la fecha de la visita en septiembre del Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, para cerrar tratado

14. Ovaciones. ¡TEMPORADA DE GOLES! Apertura 2025, con el ‘arco abierto’

15. La Jornada – Contraportada. EXIGEN DESAFUERO DE ALITO TRAS AGRESIÓN EN EL SENADO. Se presentó ya una denuncia penal contra el legislador y dirigente del tricolor

