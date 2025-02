Notas nacionales de ocho columnas de hoy 25 de febrero (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de febrero.

1. Reforma. PAGAN “ARANCEL CRIMINAL”… AÚN FALTA EL DE TRUMP. Sufren extorsión productores de berries, aguacate, limón, jitomate…

2. El Universal. ESTE GOBIERNO NO SE

ARRODILLA: SHEINBAUM. Afirma que a México se le respeta, que no es colonia ni protectorado de ningún país; sobre la petición de repatriación de Zambada, dice que no cae en chantajes

3. La Jornada. SHEINBAUM: “AQUÍ NADIE

PROTEGE A DELINCUENTES”. No caeremos en chantajes ni amenazas, enfatiza

4. Milenio. POR 250 MIL DÓLARES

ACERCAN A EMPRESARIOS DE NL CON TRUMP. Hispanos asociados a círculos

republicanos ofrecen pertenencia a un club selecto con acceso al gobierno del magnate; figura como principal promotora Betty Cárdenas, vendedora de armas en EU

5. Excélsior. “MÉXICO NO SE ARRODILLA ANTE OTROS PAÍSES”. No somos colonia ni protectorado, subraya la Presidenta; destaca iniciativa contra injerencias externas

6. El Financiero. ANALIZA MÉXICO PONER ARANCELES A CHINA PARA EVITAR LOS DE EU. Sigue adelante la entrada en vigor de los gravámenes de 25% a productos mexicanos, reitera Trump

7. El Economista. OBRA PÚBLICA FRENÓ EN EL 2024 Y VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN SE FUE A PIQUE. Fin de grandes proyectos mermó la actividad

8. La Razón. ZAMBADA YA BUSCA ACUERDOS CON JUSTICIA DE EU. Aquí sigue polémica por su asesor legal

9. 24 Horas. “MÉXICO HACE SU PARTE EN LUCHA VS. FENTANILO”. Aranceles seguirán adelante: Trump

10. Reporte Índigo. DERECHOS EN RIESGO. El abandono de un bebé en el Estado de México, producto de un aborto fallido a las 36 semanas de gestación, abre el debate en torno a la educación sexual desde edades tempranas, la interrupción del embarazo en el tercer trimestre y los derechos de los infantes

11. La Crónica. “A MÉXICO SE LE RESPETA Y NO SE ARRODILLA ANTE GOBIERNOS EXTRANJEROS”. Presidenta Claudia Sheinbaum

12. El Sol de México. PIDEN A EU PRIORICE ACUERDO CON MÉXICO. Misión de Economía en Washington

13. El Heraldo de México. LES EXIGE AVERIGUAR CÓMO ENTRA FENTANILO. Previo a una nueva llamada telefónica con Donald Trump, la mandataria planteó que los tres países hagan una revisión conjunta y

que cada uno actúe

14. Ovaciones. ¡HASTA QUE SE LE HIZO VOLVER! Chucky, perdonado y a la Selección

15. La Jornada – Contraportada. JORNALEROS RENOVARON EL MODELO DE

SINDICALISMO TRADICIONAL EN FLORIDA. Conciencia y compromiso llevan a un cambio, resalta Lucas Benítez

