Notas nacionales de ocho columnas de hoy 25 de abril (07:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de abril.

1. Reforma. EXHIBEN MANSIÓN… Y AUTOS TURBIOS A NAHLE. Denuncian anomalías de candidata de Morena en Veracruz

2. El Universal. AMLO CERRARÁ SEXENIO SIN REMANENTES DEL BANXICO. Aunque el Presidente ha solicitado estos recursos de manera anticipada, el superpeso dejó sin

ganancias al banco central

3. La Jornada. SOLAPA EL IECM A TABOADA; VETA USAR CÁRTEL INMOBILIARIO. “Es un ataque a la libertad de expresión”, acusa Brugada

4. Milenio. XÓCHITL: “ESTE ARROZ NO SE HA COCIDO, ¿O POR QUÉ ESTÁN TAN ESPANTADOS?” Prescinde de asesores para segundo debate y admite: “ya soy más seria, porque la gente no quiere una presidenta que diga groserías”

5. Excélsior. REFORMAN LEYES DE AMPARO Y AMNISTÍA. Tras un intenso debate y señalamientos de la oposición por

retrocesos en materia judicial y de derechos humanos, Morena y aliados avalaron los cambios

6. El Financiero. REBASA INFLACIÓN LAS

EXPECTATIVAS Y LLEGA A 4.63%. Presión al INPC por repunte en precios de bienes agropecuarios y resistencia en servicios; ven pausa de Banxico

7. El Economista. MORENA Y ALIADOS

APRUEBAN REFORMAS A LAS LEYES DE AMPARO Y AMNISTÍA. Iniciativas, enviadas al Ejecutivo para publicarlas en el DOF

8. La Razón. ELEVA AMLO TONO CONTRA

EU POR DH… Y AHORA AMNISTÍA SUMA

SEÑALAMIENTOS. Informes ponen lupa sobre México

9. 24 HORAS. APLANADORA ACOTA LA LEY DE AMPARO. También dio al Presidente vía libre para amnistiar

10. Reporte Indigo. LA IMAGEN TAMBIÉN

CONTIENDE. A pesar de que en el proceso

electoral deberían privilegiarse las ideas, las propuestas, así como su desempeño previo como funcionarios, los aspirantes a la Presidencia de la República han sido objeto de burlas y discriminación debido a su apariencia física

11. La Crónica. LOS ATAQUES A PARAMÉDICOS Y AMBULANCIAS, EN AL MENOS 19 ESTADOS. El recuento, de 2018 a la fecha, incluye tiroteos, quema de vehículos, amenazas, 17 asesinados y 15

heridos

12. EL SOL DE MÉXICO. ES GRAVE LA PARTICIPACIÓN DEL CRIMEN EN LAS ELECCIONES. Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la oposición, dice que las autoridades electorales no se dan cuenta de esta intervención

13. El Heraldo de México. DEBILITAN AL PJF CON LEY DE AMPARO. La Oposición advirtió que acudirá ante la Suprema Corte a interponer una acción de inconstitucionalidad

14. Ovaciones. ¡LISTO PARA LA PELEA! Pumas se tiene mucha confianza

15. La Jornada – Contraportada. CASO AYOTZINAPA: AMLO VA CONTRA 80 LIBERADOS. “Muchos de ellos sí participaron en las desapariciones de los

normalistas”

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir