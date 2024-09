Notas nacionales de ocho columnas de hoy 23 de septiembre (10:15 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de septiembre.

1. Reforma. FORMALIZAN A “ANDY” DE

LÍDER EN MORENA. Aclara López Beltrán que relevo es Sheinbaum

2. El Universal. AVALARON CORREDOR

INTEROCEÁNICO CON FIRMAS FALSAS Y MUERTOS. El gobierno federal aprobó la

creación del corredor del istmo de Tehuantepec con consultas exprés, asambleas infladas y rúbricas incluso de personas fallecidas, atropellando derechos indígenas

3. La Jornada. “NO NOS ARRODILLAREMOS FRENTE A NINGÚN PODER ECONÓMICO O EXTRANJERO”. Claudia Sheinbaum pidió licencia como militante

4. Milenio. ALCALDE Y ANDY TRAZAN LA

RUTA: “A CUIDAR EL LEGADO DE AMLO”. La titular de Segob será presidenta de Morena, Carolina Rangel secretaria general y López Beltrán encargado de Organización; Sheinbaum pide licencia como militante y

llama a erradicar la ambición

5. Excélsior. CESARÁN DE LA GN A MÁS

DE 15 MIL EXPOLICÍAS. Con la reforma para que la Guardia Nacional sea parte de las Fuerzas Armadas, elementos que se formaron en la extinta PF no podrán ser parte de la corporación

6. El Financiero. TERMINA PEMEX EL SEXENIO CON PÉRDIDAS BILLONARIAS. La Empresa Productiva del Estado además sigue como la petrolera más endeudada del mundo

7. El Economista. LOS ANUNCIOS DE INVERSIÓN FORÁNEA 2023-2024 SUMAN YA 170,644 MDD. Representan 575 proyectos de privados en el país

8. La Razón. CLAUDIA OFRECE ANTE MORENA ESTAR A LA ALTURA; LE PIDE NO SER PARTIDO DE ESTADO. Marca ruta al guinda y solicita licencia

9. 24 Horas. PARTIDOS SIN VOZ, PERO CON 7 MIL MDP. En comicios judiciales, no tendrán representación

10. Reporte Indigo. INICIA LA CUENTA

REGRESIVA A días de que Claudia Sheinbaum Pardo rinda protesta como la primera mujer presidenta de México tras una sucesión presidencial sin precedentes, las bases que sustentan su proyecto de nación lucen listas para construir “el segundo piso de la transformación”; una meta fijada para alcanzarse en 100 pasos y un sexenio

11. La Crónica. NO HABRÁ PARTIDO DE

ESTADO: SHEINBAUM. En el marco del Séptimo Congreso de Morena y en presencia de gobernadores, coordinadores y la cúpula partidista, Claudia Sheinbaum

aseguró que se mantendrá a la altura de las circunstancias y habrá continuidad en su mandato

12. El Sol de México. PUEBLOS FANTASMA SE APARECEN EN SINALOA. Se refugian en Mazatlán

13. El Heraldo de México. DEJA DECÁLOGO Y PIDE UNIDAD AL PARTIDO. La Presidenta electa solicitó licencia para asumir como jefa del ejecutivo. En tanto, el Presidente López Obrador invitó a sus militantes a evitar caer en vicios

14. Ovaciones. ¡SACA LAS GARRAS! Pumas trepa al quinto general

15. La Jornada – Contraportada. HEZBOLLAH LANZA 150 MISILES A ISRAEL; LIBRA “AJUSTE DE CUENTAS”. Preocupa a ONU escalada en Líbano; puede convertirse en “otra Gaza”

