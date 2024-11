Notas nacionales de ocho columnas de hoy 22 de noviembre (08:15 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de noviembre.

1. Reforma. EN EU: DELINCUENTE; EN

MÉXICO: TESORERO. Es procesado por tráfico de mujeres

2. El Universal. CIUDADANOS DEBERÁN

ELEGIR JUECES DE ENTRE 291 CANDIDATOS. En algunas entidades la votación será compleja por la cantidad de

aspirantes que aparecerán en las boletas

3. La Jornada. SHEINBAUM: EL AGUA,

DERECHO Y BIEN DE LA NACIÓN, NO MERCANCÍA. Devolverá IP líquido equivalente al abasto de 2.5 años de CDMX

4. Milenio. TRUDEAU COMIENZA A DUDAR; HAY PLAN ANTE EXPULSIONES: CLAUDIA. “Lo ideal es un tratado con los tres países, pero podemos considerar

otras opciones”: el canadiense; confía la Presidenta en convencer a Trump de no deportar

5. Excélsior. EL INE ABARATA ELECCIÓN PARA LOS JUZGADORES. Descartar la impresión de boletas en papel seguridad e instalar centros de votación en lugar de casillas son opciones para reducir costos, adelantó Guadalupe Taddei

6. El Financiero. APOSTARÁ HACIENDA POR EFICIENCIA RECAUDATORIA. No vamos a irnos por la vía fácil de aumentar impuestos para elevar la recaudación', dice el subsecretario

7. El Economista. BITCOIN ROZA LOS 100,000 DLS.; HA SUBIDO 42.6% EN DOS SEMANAS. Impulsado por apoyo de Trump a activos digitales

8. La Razón. ELECCIÓN JUDICIAL: VE 4T “MÁS PROBLEMAS QUE SOLUCIONES” SI DA PRÓRROGA AL INE. Suma instituto negativas

9. 24 Horas. TRAZA INE RUTA DE ELECCIÓN DEL PJ. Jornada electiva no está en riesgo: Taddei

10. Reporte Indigo. EL ASEDIO QUE VIVE

GUERRERO. Este estado se encuentra sitiado por diversos cárteles de la droga que se disputan la zona montañosa y costera de esta región del país. El saldo de esta guerra, desatada por grupos del crimen organizado, son zonas con toques de queda autoimpuestos y un aumento en los delitos de alto impacto

11. La Crónica. PLAN NACIONAL HÍDRICO

ORDENARÁ CONCESIONES; INVERSIÓN: 20 MMDP. La Presidenta Claudia Sheinbaum

explicó que se han alcanzado acuerdos para la devolución de 2,500 millones de metros cúbicos de agua que no se utiliza

12. El Sol de México. REVISARÁ GOBIERNO MÁS DE 360 MIL CONCESIONES DE AGUA. Anuncian Plan Nacional Hídrico

13. El Heraldo de México. PREVÉN MÁS DE 10 MIL MDP POR NUEVO PUERTO. El capitán de altura, Manuel Fernando Gutiérrez Gallardo, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante., dijo que se espera que entre en operación en 2030

14. Ovaciones. ¡SOBREVIVIR A TODA COSTA! Chivas deben vencer al Atlas

15. La Jornada – Contraportada. CHIAPAS: EN DOS MESES, 6 CARAVANAS MIGRANTES. Expertos llaman a prepararse para el cierre fronterizo y las deportaciones

