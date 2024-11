Notas nacionales de ocho columnas de hoy 18 de noviembre (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de noviembre.

1. Reforma. ENCARRILAN TRENES PARA

PASAJEROS. Calculan 1,545 mdp para estudios de evaluación

2. El Universal. ENCUENTRAN OPACIDAD EN LA MEGAFARMACIA. Una auditoría externa a estados financieros de Birmex detecta falta de claridad en su operación en el primer semestre del presente año

3. La Jornada. AVALA BIDEN ATAQUE A

RUSIA; ES LA OTAN, NO UCRANIA: PUTIN. Autoriza usar los misiles de largo alcance de EU

4. Milenio. EL INE AUMENTARÁ 20%

SUELDO A CAPACITADORES PARA EVITAR DESERCIONES. Este rubro consumirá la mitad de los 13 mil mdp solicitados; boletas, otro factor que encarece la elección, pues solo para la Corte se requiere mostrar 81 perfiles

5. Excélsior. CONGRESO PIDE AUMENTO, PERO APRIETA A BANCADAS. El Senado y la Cámara de Diputados castigarán a los grupos parlamentarios con un recorte a sus subvenciones, a pesar de que solicitaron más recursos para 2025

6. El Economista. PARA 2025 PLANTEAN MÁS INGRESO, MENOS GASTO Y BAJAR DÉFICIT. Entrega Ejecutivo Proyecto de Presupuesto de Egresos

7. La Razón. EU AUTORIZA QUE UCRANIA USE MISILES DE LARGO ALCANCE CONTRA RUSIA. Escalan tensiones en la región

8. La Crónica. H COLEGIO MILITAR FORJA

IDENTIDAD POLICIAL PARA LA GUARDIA NACIONAL. La formación de los oficiales se

distancia del adiestramiento militar: se busca capacidad similar a la de las mejores corporaciones civiles del mundo

9. El Heraldo de México. “LA CORTE FRENA LUCHA VS. LAVADO DE DINERO”. El titular de la UIF confía en que, con el cambio de ministros, como lo mandata la aprobada reforma al Poder Judicial, puedan avanzar en las investigaciones.

10. La Jornada – Contraportada. GOLPE EN BARCELONA AL CÁRTEL DE SINALOA. Arrestan a 14; los vinculan además con el asesinato de un italiano que habían secuestrado.

