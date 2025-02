Notas nacionales de ocho columnas de hoy 18 de febrero (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de febrero.

1. Reforma. DA PEMEX A INEXPERTA

CONTRATO DE 11 MIL MDP. Acusan modificación unilateral de contrato y favorecer a firma

2. El Universal. EU TIENE SEIS ESTRATEGIAS PARA ACABAR CON CÁRTELES. Usará técnicas empleadas en otras partes del mundo, como Medio Oriente y Afganistán, desde el uso de drones hasta operaciones conjuntas sobre la mesa

3. La Jornada. OBVIO Y NATURAL, QUE HAYA PAUSA EN INVERSIONES POR ARANCELES DE EU: SHEINBAUM. Tanto en México como allá, las empresas están esperando a ver si hay tarifas o no, y de qué tipo

4. Milenio. ALTERARON EN EL SENADO

LISTADOS DE CANDIDATURAS, SE QUEJA EL INE. Se deslinda de errores en papeles

para la elección judicial y llama a aspirantes a revisar, verificar su registro e impugnar de ser el caso, pues el 20 de febrero hay que tener los definitivos para imprimirlos

5. Excélsior. INE PUBLICA LISTA, PERO SE DESLINDA DE LOS ERRORES. El Instituto aclaró que el Senado es el único que puede enmendar las inconsistencias en la información de los candidatos; jueves, fecha límite para hacer correcciones

6. El Financiero. VEN RIESGOS SI TRUMP AVANZA EN EQUIPARAR IVA CON ARANCELES. Guerra comercial. De llevarse a cabo la propuesta, se generaría un caos en cadenas de suministro

7. El Economista. RECAUDACIÓN EN LAS ADUANAS SE CONTRAJO 6.6% EN SEXENIO DE AMLO. Mejoró en 2024, pero aún no alcanza el nivel prepandemia

8. La Razón. ENTRAMPAN ELECCIÓN JUDICIAL 230 ERRORES: APARECIERON NOMBRES Y OTROS SE ESFUMARON. Revisión de listas en el INE

9. 24 Horas. INE AVALA LISTAS AL PJ LLENAS DE ERRORES. No es nuestra responsabilidad, señalan

10. Reporte Índigo. COOPERACIÓN, CLAVE EN SEGURIDAD BILATERAL. Con la amenaza arancelaria disipándose, se abre una nueva etapa bilateral entre México y Estados Unidos, aunque todavía nada está escrito

11. La Crónica. GARCÍA HARFUCH SE SUMA

AL EQUIPO DE NEGOCIACIÓN CON EU. De cara a las negociaciones que México tendrá con Estados Unidos en materia de tráfico de drogas y armas, la Presidenta Claudia

Sheinbaum informó que Omar García Harfuch se sumará al equipo que viajará a Washington

12. El Sol de México. ADVIERTE CTM: 800 MIL EMPLEOS ESTÁN EN RIESGO. La Confederación de Trabajadores recuerda que el primer recorte fuerte ya lo hizo GM

13. El Heraldo de México. DA INE AL SENADO DOS DÍAS PARA CORREGIR LAS LISTAS. Desde cargos inexistentes hasta

nombres duplicados son algunos de los fallos que advierte el árbitro electoral

14. Ovaciones. ¡¿ME ESTÁS OYENDO, SAN

PEDRO?! Muere Paquita la del Barrio

15. La Jornada – Contraportada. CON MÉDICOS CUBANOS AUMENTÓ COBERTURA SANITARIA EN CHIAPAS. En la clínica de Cintalapa, con un quirófano, hay 50% más cirugías

