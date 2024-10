Notas nacionales de ocho columnas de hoy 16 de octubre (09:45h)

Oaxaca de Juárez, 16 de octubre.

1. Reforma. ADENTRO: PROMESAS Y

AFUERA: PROTESTAS. Se reúne Sheinbaum con 240 empresarios de México y EU

2. El Universal. NO CONTROLARÉ A JUECES, DICE SHEINBAUM A EMPRESARIOS. Ante inversionistas de México y EU, la Presidenta defiende la reforma judicial y garantiza seguridad en sus negocios

3. La Jornada. ANUNCIA SHEINBAUM

INVERSIÓN DE EU POR 20 MIL MDD PARA 2025. Compromiso con la IP reduce dudas:

US Chamber of Commerce

4. Milenio. CLAUDIA “LIBERA DUDAS” E

IP DE MÉXICO Y EU OFRECE 20 MIL MDD. Plantea mesas de trabajo con la Secretaría de Economía sobre las reformas, en especial al Poder Judicial y la eléctrica, “porque ninguna representa un problema

para la inversión” de empresarios

5. Excélsior. DETONARÁN INVERSIONES POR MÁS DE 20 MIL MDD. Tras reunirse con más de 240 empresarios de México y de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció cuatro grandes proyectos de desarrollo en los sectores energético, turístico y tecnológico

6. El Financiero. DICE SHEINBAUM NO TENER INTERÉS EN CONTROLAR PODER JUDICIAL. Ofrece mesas de trabajo para

resolver dudas sobre las reformas

7. El Economista. US-MÉXICO CEO DIALOGUE: “EL PRINCIPIO DE LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DEL T-MEC”. Pretendemos mantener el acuerdo con pocos cambios: Sheinbaum

8. La Razón. SHEINBAUM OFRECE CERTIDUMBRE A CEOS; ANUNCIAN INVERSIÓN POR MÁS DE 20 MMDD. Resuelven dudas sobre reforma judicial y T-MEC

9. 24 Horas. JUECES SE AMPARAN CONTRA TORTURA. Avala Senado convocatoria para elección de juzgadores

10. Reporte Indigo. SIGUIENDO LA RUTA. El Gobierno de Claudia Sheinbaum avanza a paso seguro. El primer acercamiento que tuvo con empresarios mexicanos y de Estados Unidos podría definir la ruta de

conciliación y de entendimiento que seguirá su administración

11. La Crónica. EMPRESARIOS DE MÉXICO Y EU PROMETEN 20 MMDD EN 2025. Las inversiones están seguras, refiere Claudia Sheinbaum Pardo durante un encuentro en el CEO Dialogue que se llevó a cabo en

Palacio Nacional

12. El Sol de México. PROMETEN EMPRESARIOS INVERSIONES POR 20 MIL MDD. Sheinbaum ofrece diálogo sobre reformas

13. El Heraldo de México. PAR 2025, INVERSIONES POR 20 MIL MDD. En la cumbre de alto nivel entre líderes y la IP de México y EU, la presidenta aseguró que la idea de su gobierno es mantener el T-MEC

14. Ovaciones. ¡CARGA RAÚL AL TRICOLOR! México derrota, al fin, a Estados Unidos

15. La Jornada – Contraportada. BANCO MUNDIAL: ÁFRICA Y AMÉRICA LATINA, CON LA MAYOR DESIGUALDAD. La de 2020-30 es una “década perdida” en la lucha contra la pobreza

