Notas nacionales de ocho columnas de hoy 15 de agosto (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de agosto.

1. Reforma. ‘ACORRALAN’ A CORRAL… Y

CDMX LO DEJA LIBRE. Busca Gobierno de Chihuahua al ex Mandatario por peculado

2. El Universal. USAID MANTENDRÁ

PROYECTOS EN MÉXICO, PESE A DICHOS DE AMLO. El director de la Misión de esta

agencia en el país afirma que los donativos no tienen tinte político; López Obrador ordena que se investiguen los recursos dados a MCCI

3. La Jornada. RECIBIÓ GRUPO DE X. GONZÁLEZ 96 MDP DE EU DESDE 2018: UIF. “Financiamiento nacional e

internacional total asciende a $500 millones”

4. Milenio. OBSTRUYE LA FISCALÍA

CAPITALINA APREHENSIÓN DE JAVIER CORRAL. El encargado de despacho Ulises

Lara rescata al ex gobernador de un restaurante de la colonia Roma, donde personal anticorrupción de Chihuahua pretendía cumplir con una orden por dos delitos

5. Excélsior. FISCALÍA CAPITALINA EVITA

CAPTURA DE JAVIER CORRAL. Agentes estatales intentaron detener al exgobernador en un restaurante de la Roma, pero Ulises Lara se lo llevó con el argumento de que no hay una colaboración en el caso

6. El Financiero. TEME IP POR PRISIÓN ANTE SOSPECHA DE DELITO FISCAL. Preocupa el avance en comisiones de la reforma que plantea ordenar la cárcel automática por presunta evasión

7. El Economista. PRECIO DE VIVIENDA AUMENTÓ EL DOBLE QUE LA INFLACIÓN EN EL PRIMER SEMESTRE. Construcción de inmuebles disminuyó en el periodo

8. La Razón. LA OMS DECLARA EMERGENCIA MUNDIAL POR MPOX; VE RIESGO EN EU Y MÉXICO. Segunda declaración en 14 meses

9. 24 Horas. REFUERZAN RETENES ANTIMIGRANTES. Despliegan 3 líneas de GN para contenerlos

10. Reporte Indigo. LOS SIGUIENTES PASOS. Con constancia en mano, Claudia

Sheinbaum es a partir de hoy la presidenta electa de México y tiene hasta el 1 de octubre para comenzar a conciliar con sus detractores y preparar la estrategia para sus primeros días de gobierno

11. La Crónica. TRIBUNAL VALIDA ELECCIÓN PRESIDENCIAL: SHEINBAUM

RECIBE HOY CONSTANCIA. El TEPJF declaró de manera unánime y con carácter oficial el triunfo de Claudia Sheinbaum en la

elección del 2 de junio

12. El Sol de México. EN EDUCACIÓN Y SALUD, MÁS OBRAS A MEDIAS. Hay algunas con cero por ciento de avance, pero reportan el uso de dinero público

13. El Heraldo de México. BUSCA AMLO ACOTAR RECURSOS A LAS ONG. El Presidente propone reforma para regular el financiamiento a estas organizaciones. Sostiene que son mal utilizadas por terceros para gestionar campañas contra intereses

de la mayoría de los mexicanos

14. Ovaciones. INICIA MBAPPÉ SU REINADO. Debut, gol y título para el Real Madrid

15. La Jornada – Contraportada. ANTE CAÍDA DE EMPLEO EN EU, REMESAS PIERDEN IMPULSO: CITIBANAMEX. Se mantienen en cifras históricas, pero con menor aumento este año

