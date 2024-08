Notas nacionales de ocho columnas de hoy 13 de agosto (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de agosto.

1. Reforma. FRACASA EL PLAN DE GAS BIENESTAR. Incumplen cobertura prometida a nivel nacional

2. El Universal. ACAXOCHITLÁN, EL PUEBLO QUE LES LLORA A EL MAYO Y A EL REY. Los habitantes recuerdan a los hermanos Zambada como buenas personas; AMLO, Sheinbaum y gobernadores de Morena defienden a Rubén Rocha de las acusaciones de Ismael Zambada

3. La Jornada. AMLO: RENUENCIA DE EU A DAR INFORMACIÓN ES SU MODUS OPERANDI. No son Trump o Biden; actúa igual hace 200 años

4. Milenio. ARROPA LA 4T A RUBÉN ROCHA Y VE “CAMPAÑA” PARA LIGARLOS AL NARCO. Asegura Sheinbaum que no es

coincidencia la divulgación de la carta de Zambada cuando visitaba Sinaloa; ella dice “creer” en el gobernador, igual que dirigencia y mandatarios de Morena y aliados

5. Excélsior. MORENO EXCLUYE DE BANCADA A BELTRONES. El dirigente priista y 14 senadores electos acordaron no aceptar al sonorense en su grupo parlamentario; atentó contra la unidad del partido, afirman

6. El Financiero. A JULIO, ANUNCIOS DE INVERSIÓN SUPERAN LOS 48 MIL MDD. Concentra el 53 por ciento de las promesas de IED debido al nearshoring

7. El Economista. MÉXICO ASCIENDE AL 7º LUGAR MUNDIAL COMO EXPORTADOR DE ALIMENTOS. Valor de los envíos fue de 50,000 mdd en el 2023: OMC

8. La Razón. TEPJF RECHAZA ANULAR ELECCIÓN PRESIDENCIAL Y CRITICA A OPOSICIÓN PRUEBAS DEFICIENTES. Legitima triunfo de Claudia

9. 24 Horas. EL 2º PISO DE LA 4T TENDRÁ MAÑANERAS. Con AMLO rebasaron 142% su presupuesto

10. Reporte Indigo. EL PROVEEDOR FAVORITO. El empresario Alejandro Osuna

Cobos, apodado como ‘el zar del transporte’, consolidó sus empresas de arrendamiento de vehículos como contratistas del Gobierno de Nuevo León aun cuando acumulan acciones de mal desempeño

11. La Crónica. AMLO Y 30 GOBERNADORES ARROPAN A ROCHA MOYA POR CARTA DE EL MAYO ZAMBADA. López Obrador dice que la carta del narcotraficante es parte de la campaña para vincularlo al crimen organizado

12. El Sol de México. ROCHA MOYA RECIBE TODO EL APOYO DE 4T. López Obrador dice que fue advertido por el gobernador de que quieren involucrarlo a él

13. El Heraldo de México. PRIMERA MUJER AL FRENTE DE LA CFE. La próxima directora tiene más de 21 años de experiencia. Claudia Sheinbaum anuncia que seguirán

Las Mañaneras

14. Ovaciones. ¡AMÉRICA, EN MODO LIGUILLA! Advierte su técnico André Jardine

15. La Jornada – Contraportada. DEFENDER INDEPENDENCIA JUDICIAL, EXHORTA NORMA PIÑA ANTE ONU Y CIDH. Pide “alzar la voz” a nivel internacional para no perder ese “baluarte”

