Notas de ocho columnas nacionales del lunes 26 de octubre (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de octubre.

*Reforma.

Andan en campaña los superdelegados

Luego de cobrar más de 2.7 millones de pesos de salario, los superdelegados del Gobierno federal en Baja California, Baja California Sur, Colima y Tlaxcala se alistan para pelear por Morena las gubernaturas que estarán en juego en 2021. Como responsables de operar los programas de Bienestar en las entidades, los asrirantes viajan por los municipios, sostienen encuentros con pobladores, ofrecen apoyos, supervisan obras, participan en reuniones de seguridad y dejan registro público de prácticamente todas sus actividades.

*El Universal.

Austeridad deja sin seguros al agro

El sector agropecuario en México enfrenta una nueva sequía: la de los subsidios para contratar seguros que blinden las cosechas y cultivos de mercancías de productores nacionales. Las medidas de austeridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador afectaron al campo. La política de apretar los recursos redujo la compra de este tipo de coberturas desde inicios de la administración y se prevé una situación más intensa en 2021.

*Excélsior.

Miscelánea fiscal impactará al activismo

Además de afectar a consumidores y pequeñas empresas, los cambios fiscales que aprobó la Cámara de Diputados para 2021 tendrán consecuencias adversas para organizaciones de la sociedad civil que reciben donaciones para llevar a cabo labores de altruismo. Legisladores de oposición advirtieron que las modificaciones a la Ley Federal de Derechos y las correspondientes al IVA, ISR y Código Fiscal de la Federación no sólo afectarán a las familias y consumidores, sino también a organizaciones de la sociedad civil.

*Milenio Diario.

Pandemia agudizó dependencia mexicana de gas estadunidense

La dependencia energética de México con respecto a Estados Unidos alcanzó su máximo histórico en julio, al romperse el récord de importación de gas natural y llegar a 181 mil 152 millones de pies cúbicos diarios (mdpcd), de acuerdo con la Agencia de Información de Energía de ese país, que mide la exportación del hidrocarburo desde enero de 1973.

*La Jornada

Arrasa en Chile el “apruebo” una nueva Constitución

No hay otra forma de decirlo: la exigencia de una nueva Constitución, para sustituir a la de Augusto Pinochet y terminar con el neoliberalismo en Chile, arrasó con cerca de 80 por ciento de respaldo frente al rechazo, en un plebiscito que supone el fin de la impronta neoliberal que rigió los destinos del país en los últimos 40 años. Al cierre de esta edición y con 99.4 por ciento de las mesas escrutadas, el apruebo sumaba 78.2 por ciento de respaldo.

*El Financiero

Sin contención de Covid, no habrá recuperación: SHCP

Si México no logra contener la epidemia de Covid-19, no se va a poder generar confianza para una reactivación económica. Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, advirtió que los datos oportunos para el tercer trimestre de la economía publicados por el INEGI muestran que el país podría estar viendo una recuperación con un ritmo en línea con lo estimado para el cierre de 2020, es decir, una contracción de 8 por ciento.

*El Sol de México.

Con Cienfuegos, mil 245 soldados muertos

Un total de mil 245 soldados, en servicio y francos, perdieron la vida entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018, es decir, durante el periodo del general Salvador Cienfuegos al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), indican respuestas a solicitudes de información obtenidas vía transparencia. Actualmente Cienfuegos Zepeda se encuentra detenido en Estados Unidos acusado de narcotráfico, lavado de dinero y brindar protección a miembros del cártel “H-2”.

