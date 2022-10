Notaria oaxaqueña ¿víctima o verdugo? José García Segura (07:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de octubre. Ante una eventual derrota en la elección de dirigente del Notariado Mexicano, la oaxaqueña Guadalupe Díaz Carranza, al parecer cabeza del Cartel del Despojo de tierras en el Istmo de Tehuantepec, prepara un plan para aparecer como víctima de los hombres y acusarlos de violencia de género.

Lo anterior se desprende de una conversación entre la propia Diaz Carranza y el decano, Othón Pérez Fernández del Castillo.

El documento eje de la aspirante oaxaqueña para armar su queja es la “Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”.

Si es derrotada iría “contra todo lo que le cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, en público o en privado.

Por si pierde o por si no, Guadalupe Díaz Carranza ya buscó el apoyo de la senadora Olga Sánchez Cordero, ex ministro de la Suprema Corte y ex secretaria de Gobernación.

También se reunió con su jefe, Guillermo “memo” Escamilla Narváez, en cuya planilla formó parte como secretaria de Finanzas.

Tratando de justificar su acta falsa y otras irregularidades, también buscó el cobijo del Colectivo 50 + 1 en el que participan dos de sus mejores amigas: Mariana Benítez y Ana Vásquez Colmenares.

Desde el Colectivo Nacional #50más1 “exigimos piso parejo y cese a las intimidaciones y violencia en contra de su candidatura”.

Guadalupe Diaz, la controvertida notaria no ha comprobado gastos de cuando representó al notariado local.

Noel Salvador Ramos, presidente en turno del Colegio de Notarios en Oaxaca la acusó de manejo turbio de las cuotas de los agremiados.

Guadalupe Diaz Carranza, su hermano Juan, (magistrado del Poder Judicial en Oaxaca) y el padre de ambos, Juan Diaz Pimentel habrían despojado de sus tierras a familias chontales, huaves, mixes,

zapotecas, zoques, nahuas y popolucas en la región Istmo de Tehuantepec.

En un audio reciente se escucha a Juan Diaz Pimentel, suplicando al notario Arturo David Vásquez Urdiales apoyo para su hija candidata a cambio de poner fin a la campaña negra contra el gremio.

La elección de dirigentes del Notariado Mexicano será el sábado 12 de noviembre en Monterrey, Nuevo León

