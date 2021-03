“Nos veíamos unos a otros, no entendíamos…”: Francisco Garfias (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de marzo. Silvano Aureoles nos hizo la crónica de lo que vivió ayer en la reunión de AMLO con los gobernadores convocados a firmar un acuerdo que compromete a todos a garantizar elecciones libres y limpias:

“Nomás nos veíamos unos a otros, no entendíamos. Pensé que nos iban a dar el documento. No nos dieron nada. Yo vi que firmaron allí algo entre ellos, pero a los gobernadores no nos han dicho qué vamos a firmar, si se va a leer el documento, nada”.

En otras palabras, no conocen el contenido del Acuerdo y, contrariamente a lo que afirma el discurso oficial, mucho menos lo firmaron.

Ya encarrerado agregó:

“Por eso yo salí desconcertado. No hubo firma. No se si lo van a mandar luego, o ya con nuestra grata presencia se entiende que estamos de acuerdo. No lo sé, no le encontré mucho sentido. Nomás que si no vienes, van a decir que alguna cosa estás tramando….”

La única que sí firmó el acuerdo fue la sonorense Claudia Pavlovich, presidenta de la Conago. Pero a esa Conferencia ya no pertenecen los diez gobernadores de la Alianza Federalista (AF).

***

Fue un cónclave breve, muy cerrado. Ni siquiera entraron las cámaras de Cepropié. Sólo dos gobernadores no estuvieron presentes: Enrique Alfaro, Jalisco, y Quirino Ordaz, Sinaloa.

Hubo cuatro oradores; la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; Claudia Pavlovich; el Fiscal Alejandro Gertz y el presidente López Obrador, quien se encargó de impartir una clase de historia “desde la colonia, hasta nuestros días”, ironizó Aureoles.

La voz de los diez gobernadores de la AF no fue escuchada. Los desairaron. El jefe del Ejecutivo no reconoce esa alianza.

***

Silvano asegura que va a abonar a todo lo que signifique estabilidad, concordia y un buen desarrollo del proceso electoral, pero confiesa que no encuentra razón para que el presidente convoque a cumplir la ley, el mandato constitucional y las reglas electorales.

“Esto es un poco contradictorio. Se me hace una incongruencia. Por un lado nos dice el presidente que no nos metamos, pero él se mete todos los días anunciando cosas, descalificando en las mañaneras al que se le pare enfrente, polarizando, teniendo los programas más clientelares que se hayan tenido en la historia de México.

“Los servidores de la nación manipulando, induciendo con lana en efectivo que reparten, lucrando con la vacuna, no entiendo, no lo entiendo”.

Aureoles aprovechó la ocasión para acercarse al secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Tiene casi dos años pidiéndole audiencia y no lo recibe. Ayer por fin le dijo que sí, pero no le dijo cuando.

***

Nos cuentan que la intervención del fiscal Alejandro Gertz fue muy breve. No se sabe si lo cohibió la presencia de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Lo tenía enfrente.

La FGR promueve el desafuero del gobernador de Tamaulipas en la Cámara de Diputados. Lo acusa de delincuencia organizada, lavado de dinero, y defraudación fiscal equiparada.

El panista, por cierto, expresó su convicción de que el famoso Acuerdo por la Democracia debe ampliarse a la división de poderes, la soberanía de los estados y a las libertades plasmadas en la Carta Magna.

Los gobernadores no tuvieron la posibilidad de acercarse al presidente. Los del PAN querían aprovechar la ocasión para plantearle tres puntos fundamentales para la reactivación de la salud, la economía y la educación:

1) Acelerar y concluir con la vacunación de médicos y adultos mayores.

2) Incluir a los maestros en el Plan Nacional de Vacunación para un pronto regreso a clases.

3) Incorporar también a personal del sector turístico ante la proximidad del periodo vacacional.

Será en otra ocasión.

***

Ya que estamos, circuló ayer información sobre un amparo promovido por Cabeza de Vaca. Al respecto, el representante legal del tamaulipeco, Alonso Aguilar Zinser, hizo público un comunicado en el que precisa:

“Esta defensa informa a la opinión pública que atendiendo a un citatorio de la Fiscalía General de la República, acudieron el día de ayer, 22 de marzo, personalmente, a conocer dicha carpeta y todas las constancias que en ella obran.

“Por tanto, el gobernador y su defensa procederán a demostrar su inocencia”, remata Aguilar Zinser.

***

Jaime Bonilla no esconde su preocupación por el ascenso en la popularidad del candidato del PES al gobierno de Baja California, Jorge Hank Rohn. Acorta las distancias a la candidata de Morena, Marina del Pilar Ávila.

Ayer le lanzó un golpe bajo. Ante la falta de otros argumentos se metió con el físico de Hank. “Ni siquiera puede abrir los ojos de lo gordo que está”, dijo en un acto en el que comparó la foto de campaña del empresario, con una que, según él, se tomó el pasado lunes.

¿Tanto miedo le tiene?

FIN.

