‘Nos quieren muertas’: Mujeres con cáncer exigen al gobierno atención y medicinas (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de marzo. Mujeres pacientes con cáncer acudieron este miércoles las movilizaciones por el 8M en el centro de la Ciudad de México, en donde reclamaron la falta de atención por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) así como otras violencias que sufren quienes padecen o han padecido esa enfermedad.

“Los medicamentos para las pacientes oncológicas que antes los teníamos y sí había ese presupuesto, pero ahorita ya no lo hay. Ahorita realmente vives si tienes dinero y si puedes pagar a un particular”, dijo Mayela Vélez, quien llegó a la Glorieta de la Mujeres que luchan con la colectiva Jódete cáncer.

La mujer de 46 años es paciente oncológica desde noviembre pasado cuando se detectó una bolita en el seno derecho que se le pasó también al izquierdo, por lo que le tuvieron que practicar una mastectomía bilateral, con lo que evitó que se extendiera la enfermedad en su cuerpo.

“Estamos por la falta de medicamentos y porque la que no pague, no vive a raíz de la desaparición del Seguro Popular (en el actual gobierno). Es la falta de presupuesto que se tiene que no se les da y que ya por ser una enfermedad altamente cara prácticamente nos quieren muertas”, advirtió en la marcha del 8M.