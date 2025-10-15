Normalistas bloquean calles del Centro Histórico (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de octubre. Normalistas bloquean calles del Centro Histórico de la capital oaxaqueña en exigencia de atención a sus demandas.

Con camiones que previamente secuestraron impiden la circulación en la calle Tinoco y Palacios y esquina con la avenida Independencia.

De igual manera, atravesaron un camión del transporte urbano sobre la esquina de avenida Independencia con Crespo.

Por ello, la circulación se ha visto afectada en esa zona del centro de la ciudad, por lo que se recomienda a los conductores tomar vías alternas.

