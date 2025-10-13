Norma Piña recibe galardón internacional por independencia judicial (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de octubre. La exministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, ganó el Premio a la Independencia Judicial en la 67 edición del Annual Meeting International Association of Judges en Bakú, Azerbaiyán.

En su discurso, Norma Piña aseveró que “en tiempos difíciles, como los que vivimos, considero fundamental subrayar una y otra vez la función primaria que tiene la independencia judicial en la vida de las personas”.

Abundó que la “independencia judicial no solo se refiere a las relaciones entre poderes, está directamente vinculada con la impunidad; las respuestas de las judicaturas ante las demandas sociales solo podrán tener efecto si existen sistemas de justicia autónomos e independientes”.

La expresidenta de la Corte indicó que “cada sentencia emanada de un sistema de justicia independiente es un dique imprescindible de nuestras democracias constitucionales”, afirmó.

“La permanencia de las democracias depende de garantizar un sistema que promueva el constante mejoramiento en la protección de los derechos humanos”.

Dicho reconocimiento fue celebrado por la comunidad jurídica del país.

En agosto pasado, durante su última participación en la Corte, ministra Norma Piña dijo que “la Suprema Corte ha recorrido un largo camino para construir su legitimidad. No me corresponde a mí valorar en qué medida ese objetivo se alcanzó. Serán nuestras sentencias las que darán cuenta de ello”.

