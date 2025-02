“No vamos a permitir que cualquier hijo de vecino que destruyó nuestro estado, hoy se quiera presentar como Morenista”: Noé Jara (21:40 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de febrero. Tras la afiliación de ex gobernador Alejandro Murat como militante de Morena, el Secretario de Gobierno del municipio de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Noé Jara Cruz señaló que como miles de mujeres y hombres oaxaqueños, no está de acuerdo que cualquier hijo de vecino que destruyó el estado, que hizo y deshizo a su antojo, hoy de la noche a la mañana muy complaciente se quiera presentar que es Morenista.

El rechazo de los morenistas en Oaxaca, dijo, ha quedado de manifiesto a través del Comité Directivo de Morena en el estado quien presentó una queja ante la Comisión de Honor y Justicia.

“como militante de Morena no estamos de acuerdo y me atrevo a decir que en la totalidad de mujeres y hombres no compartimos esa situación, que cualquier hijo de vecino que destruyó nuestro estado, que hizo y deshizo a su antojo, hoy muy complaciente se quiera presentar que es Morenista de la noche a la mañana, ahí se ve muy claramente un interés personal”, recalcó.

“no vamos a permitir en Oaxaca, que esta persona se quiera meter políticamente en nuestro estado, también en Morena nos reservamos el derecho de admisión de ciertas personas , como esa”.

Indicó que el Comité está haciendo lo legal y tiene confianza de que la Comisión de Honor y Justicia resuelva a favor de los miles, millones de militantes de Morena para no ocasionar más problemas.

Por otro lado, ante la presunta salida de una fórmula de aspirante al no haber equidad en la contienda por la agencia municipal de Santa Rosa Panzacola, Jara Cruz señaló que de acuerdo a la convocatoria emitida, todo tipo de situaciones se debe dar conocimiento a la Comisión Electoral, por lo que la supuesta renuncia se debe dar a través de la misma.

Manifestó que el procedimiento de una renuncia se tiene que entregar a la Comisión

Electoral, sí lo hicieron de esta manera, la Comisión Electoral, recibe el documento el documento y después el interesado debe ratificar la misma.

De no haberlo hecho de esta manera para el municipio la fórmula continúa en la contienda.

Ante el señalamiento de falta de equidad en la campaña y de que algunos candidatos vinculados con la Administración municipal han excedido por mucho el tope de campaña, Jara Cruz, dijo, “no hemos tenido ninguna denuncia, la Comisión no ha recibido ninguna denuncia, ni una prueba”.

“si él tiene pruebas, denuncias, que las presente ante la Comisión, decir cosas sin sustento, yo las puedo decir en ese sentido, yo conozco a este señor, lo traté hace 2 años políticamente, así como conozco al señor Pavón que está compitiendo, nos conocemos, vivimos en Oaxaca”, expresó el funcionario municipal.

En las demás agencias, dijo, las campañas van bien, “van caminando, van haciendo su campaña cada una de las o los candidatos, lo mismo que en Santa Rosa, Pueblo Nuevo, San Juan Chapultepec, 5 Señores, todo tranquilo y es eso muy favorable para nuestra capital”.

Hizo un llamado a todas las y los candidatos a que sigan conduciendo de esa manera, respetuosos de todas y de todos, todo con calma, esperando la elección.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir