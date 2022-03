No todos los mexicanos quieren salir de Ucrania, ellos quieren quedarse; ve razón (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de marzo.Se estima que más de un millón de refugiados han huido de Ucrania desde el 24 de febrero debido a la invasión de Rusia; pero qué pasa con algunos mexicanos que prefieren quedarse. Unotv.com te explica y hace un recuento de las razones.

El Gobierno federal tenía registrados a 225 mexicanos viviendo en Ucrania, la mayoría de ellos en la capital Kiev, de esta cifra algunos han solicitado regresar a México; sin embargo, otros más deciden quedarse.

📸 Hace unos momentos aterrizó en Bucarest un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, cuyo objetivo es traer a México🇲🇽 a connacionales evacuados de la guerra en Ucrania🇺🇦. 🧵 pic.twitter.com/uS97YFv1B8 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 12, 2022

¿Por qué mexicanos prefieren quedarse en Ucrania?

Olga García Guillén, embajadora de México en Ucrania, explicó que hasta ahora hay aproximadamente 30 personas mexicanas que decidieron esperar unos meses con la esperanza de que el conflicto entre Rusia y Ucrania termine y puedan retomar su vida en aquel país.

▶️ Las primeras familias mexicanas ya están fuera de la zona de peligro, gracias a la coordinación de nuestras embajadas en Ucrania y Rumanía. ¡Nos da mucho gusto que estén a salvo! Pronto, quienes así lo deseen, podrán regresar a México🇲🇽. pic.twitter.com/Ws2wm2QWty — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 26, 2022

La embajadora aseguró que los 30, los que pidieron no regresar, dieron su razón: algunas son mujeres casadas con ucranianos que además tienen hijos, por lo que no quieren dejar a sus esposos, quienes por el reclutamiento militar (hombres de 16 a 60 años), no tienen permitido salir del país.

@soyfdelrincon Mis respetos a Karina Noemí Velasco Guzmán Es una Guerrera muchas bendiciones para ella, su bb y todos los que sufren con ellas esta terrible guerra Tan absurda 💔🥺♥️🙏🏼♥️Bendiciones a todos y cada uno de los Ucranianos que defienden su País ♥️🙏🏼🇺🇦🙏🏼♥️ — Mayú Guillén (@mayumiguillen) March 5, 2022

Algunos otros también tienen familia y su vida prácticamente está allá, por lo que a pesar de la estrategia del Gobierno mexicano, deciden permanecer en Ucrania y esperar a que el conflicto con Rusia termine.

En tanto, García Guillén también explicó que crearon una base de datos en WhatsApp, misma que resultó “muy eficiente” para ubicar rápidamente y brindar ayuda a las y los mexicanos que lo requieran, cabe mencionar que a principios de febrero la embajada pidió mantenerse en contacto.

No sólo México, también países latinoamericanos han recibido connacionales Los países latinoamericanos han estado coordinando vuelos desde países vecinos de Ucrania como Rumania y Polonia, a donde muchos han huido para poder iniciar el retorno. Apenas este sábado, un segundo vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana llegó a Rumania para repatriar a más mexicanos evacuados de Ucrania por la invasión de Rusia, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El canciller Marcelo Ebrard indicó en su cuenta de Twitter que el segundo vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana llegó a Rumania con ayuda humanitaria para repatriar a más mexicanos que evacuaron Ucrania por la invasión de Rusia. El pasado 4 de marzo un grupo de 44 mexicanos y sus familiares, entre ellos 28 ucranianos y un australiano, además de siete ecuatorianos y un peruano, llegaron a Ciudad de México tras ser evacuados de Ucrania.

