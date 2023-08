“No tengo cola que me pisen”, dijo Beatriz Paredes en Oaxaca y confirmó que ya tiene más de 300 mil firmas (16:00 h)

Rebeca Romero/Darío Nolasco

Oaxaca de Juárez, 5 de agosto. La senadora Beatriz Paredes se reporta lista para enfrentar al candidato del oficial Partido Morena en la contienda por la Presidencia de la República. En su visita por la entidad y durante una rueda de prensa dijo que “No tengo cola que me pisen, no hay modo de comprobar en términos de honestidad y de manejo de recursos públicos nada, durante toda mi vida nunca he recibido una sola acta administrativa”.

A pregunta de Adnsureste.info sobre el desgaste de políticos de oposición que han levantado la mano para lograr la nominación de una coalición de partidos en donde enfrentan los ataques feroces del huésped de Palacio Nacional, la legisladora comentó: “Yo tengo mucho tiempo en la oposición, he vivido muchos momentos difíciles, he sido agrarista cuando en el país era vetado pertenecer a esa corriente, he estado en la organización más radical del propio PRI, así es la vida, uno no puede esperar cosas diferentes, pero no estoy de acuerdo en utilizar los golpes bajos, ni las descalificaciones.

Agregó que está dispuesta a defender sus ideas, en favor del México: “Fui líder de la oposición cuando por primera vez el PRI perdió la Presidencia de la Republica. En ese entonces fui presidenta del PRI y recuperamos espacios valiosos, entonces en la política de oposición tiene uno que aprender a exigir, pero con respeto”.

Sobre la coalición de partidos, la ex dirigente señaló que, “Hemos visto unos riesgos de una dirección autoritaria y por ellos, los partidos nos unimos en una alianza opositora que pretende integrar un gobierno de coalición, no solo es una alianza electoral, el propósito es lograr acordar un programa y tener claro el integrar un nueva opción”.

La ex gobernadora tlaxcalteca rechazó el ambiente que ha propiciado el partido en el poder en contra de los comunicadores, donde “resulta que ahora el ejercicio del periodismo en Mexico es una profesión de alto riesgo”.

Respecto a la controversia sobre los libros de texto que la Secretaría de Educación Pública elaboró y reparte en estados morenistas, dijo que “La SEP no utilizó la metodología adecuada, hicieron un trabajo, si es que lo hicieron, las consultas, muy restringidas, me consta que les pedimos desde el Senado, información de cómo estaban construyendo eso, soy integrante de la Comisión de Educación en la Cámara Alta y no tuvimos respuesta, ni siquiera del proceso, por ello es explicable la preocupación de los padres de familia a nivel nacional.

Sobre las descalificaciones se mostró en contra y explicó que se deben respetar las posiciones distintas, así es la realidad. “No estoy de acuerdo en que si me sacan la lengua, la tengo que sacar dos veces, es algo inmaduro y desprestigia a la política”.

Reiteró que es indispensable que no haya una elección de Estado, que el gobierno saque las manos del proceso electoral.

Sobre las firmas requeridas para pasar a la segunda ronda, Paredes Rangel confirmó que lleva más de 300 mil firmas, “yo soy una política discreta soy más de hechos que de grandes aspavientos. Ya superamos el requisito desde hace varios días.

Para finalizar comentó que el “presidente quiere poner los candidatos de todos los partidos, -y festejó- que bueno que no hay reelección, soy zapatista pero ya me he reconciliado con Francisco I Madero, Sufragio efectivo, no reelección. Quiere meterse en el Frente y ahora en Movimiento Ciudadano, mejor que se dedique a gobernar”.

“Es un momento difícil pero yo tengo confianza en los mexicanos, en la sabiduría del pueblo de México que van a analizar las circunstancias y las opciones”.

La priista estuvo acompañada por el líder del Revolucionario Estatal, Javier Villacaña y la secretaria general Liz Concha quienes la acompañaron durante el espacio con los medios de comunicación local.

