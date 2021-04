“No soy Juanita”, hija de Salgado Macedonio rechaza sustituirlo en candidatura (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de abril. Evelyn Salgado Pineda, hija de Félix Salgado Macedonio, rechazó que vaya a competir en lugar de su padre en las próximas elecciones del 6 de junio.

Esto luego de que se difundiera la versión de que alguna de las hijas del “Toro”, Evelyn o María del Sol, sería la elegida para competir en la elección a gobernador de Guerrero y luego dejarle el lugar a dos años de gestión.

A través de redes sociales, Evelyn afirmó que no existen otros planes y que Félix Salgado es “insustituible”.

Además, aprovechó para externarle su apoyo, luego de que este martes el Instituto Nacional Electoral (INE) le quitara la candidatura por no haber presentado informe de gastos de precampaña.

“Me llamo Evelyn Salgado Pineda, no “Juanita”. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre Félix Salgado Macedonio hasta el final, tope a donde tope. Mi padre es insustituible, es único. Un luchador social amado por su familia y su pueblo. ¡Hay toro!”, expresó.

Salgado Pineda rechazó ser una “Juanita”, nombre que se le hadado a las candidatas que una vez llegan al cargo de elección popular, dan el espacio a suplentes, generalmente hombres de su partido.

