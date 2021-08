“No soy favorito, pero quiero ganar a la buena”: Monreal buscará candidatura presidencial de Morena (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de agosto. Pese a reconocer que no es el favorito, Ricardo Monreal tiene la esperanza de ser el candidato de Morena a la Presidencia de México en 2024, gracias a su experiencia.

“Soy un hombre serio, un político formado en la calle, ha sido mi vida siempre de adversidades, nunca ha sido cómodo y no me autoengaño; creo que puedo convencer a mucha gente dentro de Morena, que a pesar de no ser preferido y excluido, de que puedo dar mejores resultados”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para el noticiero “Por la mañana” de Radio Fórmula.