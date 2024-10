No se hagan bolas ¡Esto es una Dictadura!: Alfredo Brena (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de octubre. ¡Consummatum est! El periodo dictatorial de México ha comenzado. Mi pueblo, inocentemente piensa que solamente se trata de poner orden en el Poder Judicial, mediante una “Reforma” Constitucional, pero, hay que decirlo claro: ¡ya estamos en una Dictadura!

Hoy los Senadores del PRI y del PAN, se desgarran las vestiduras por la aprobación de las reformas a la Constitución para elegir al Poder Judicial. Alito Moreno líder de la bancada priísta, dio un espectáculo patético, al salir a dar una rueda de prensa en las instalaciones del Senado diciendo: “Que no podían permitir que se aprobaran estas modificaciones a la Constitución. Que era un atropello. Que el pueblo tenía que salir a las calles a manifestarse”…

Después de terminar su arenga en la rueda de prensa, vinieron las preguntas de los reporteros. Y una reportera le increpó a Alito: ¿Cuándo va a salir el PRI a las calles? ¿Cuándo va a estar el PRI en contacto con el pueblo? El misilaso pegó en la línea de flotación, y Alito, turbado, respondió que en algunos estados de la república se ha trabajado un poco con sus comités, pero que no han contado con la difusión de estas actividades.

Hablemos claro y liso, el PRI y el PAN llevan años alejados del pueblo. Alito Moreno, grotescamente le pide al pueblo que salga a las calles a manifestarse en contra de las “Reformas” a la Constitución, desde la comodidad de su curul en el Senado.

Los partidos de oposición, PAN, PRI y PRD, simplemente se dejaron caer en la elección presidencial del 2 de junio próximo pasado. No salieron a la calle a buscar el voto, no pusieron en movimiento a sus estructuras. De los tres partidos, el único que poseía una verdadera estructura nacional, era el PRI, pero jamás la echó a andar. El PAN realmente no posee una estructura como tal, ni una gran membresía, pero tiene muchísimos adeptos. Y el PRD con los pocos elementos a su alcance, empezó bien la campaña con Acosta Naranjo en pié de guerra, desgraciadamente, solamente fue al principio de la campaña, después, se dejó caer, igualmente que los otros dos partidos políticos.

La manifestación más exacta de que se dejaron caer, PRI, PAN y PRD, fue que en la elección presidencial de Venezuela, Corina Machado la líder opositora al régimen, subió a la nube el 84 por ciento de las actas de las casillas, con un link para que cualquiera las pudiera consultar. Y entonces surge la pregunta: ¿qué, nuestros partidos de oposición no cuidaron las casillas? Pues no, no y no, dejaron a Morena despacharse con la cuchara grande y abultar su votación. Y, “descuidaron” también el aspecto cibernético, donde mediante algoritmos inflaron más aún la votación. Así o más claro.

Además, cuando la Sra. Taddei del INE, pasa sobre el Artículo 54 Constitucional y le concede la sobre representación en las Cámaras a MORENA. Al trampear el 47 por ciento que le correspondía a la oposición, y trocarlo por un 24 por ciento, simplemente establece un régimen dictatorial, al dejar a la oposición en total indefensión e inaugurar la Dictadura en México. Cabe mencionar que en esta violación a la Constitución, la oposición no dijo nada. Y cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), avaló la violación a la Constitución, los partidos de oposición: tampoco dijeron nada.

Así que el hecho de que el dirigente del PRI, Alito Moreno, se haya desgarrado las vestiduras en una rueda de prensa en el senado, es simplemente grotesco.

Debemos estar conscientes de que los partidos políticos PAN, PRI y PRD, simplemente no son oposición, sino colaboración. Y que las posibilidades de que sean realmente oposición, son muy pocas.

A Alito Moreno, el actual dirigente priísta, el TEPJF le “concedió” modificar los estatutos del PRI, que le permitirán reelegirse y perpetuarse en el poder hasta 2032. Así que: hasta dentro de 8 años podemos pensar en que exista la posibilidad de que el PRI, deje de ser un partido de colaboración con el régimen dictatorial de la 4T, y se convierta en una real oposición.

En cuanto al PRD no tenemos mucho que decir, simplemente, de 17 diputados federales y 2 senadores que le dejó el 2 de junio ¡todos emigraron a MORENA!

Y el PAN, que es el partido que está llamado a ser la única oposición contra la Dictadura, se juega la vida en la elección de su próxima dirigencia este 10 de noviembre. Si llegan a elegir un dirigente no colaboracionista, perfecto, sino la Dictadura caminará sin oposición.

Con la reciente modificación a los artículos Constitucionales 103, 10e y 107, se están restringiendo los derechos de los mexicanos al impedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda revisar la constitucionalidad de los decretos constitucionales.

¿Por qué tenemos miedo de llamar a las cosas por su nombre? Esto es una dictadura, estamos en una dictadura, y punto. ¡Consummatum est!

¡Suerte! y hasta el próximo Lunes De Análisis Político

