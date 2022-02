“No sé el contenido de la palabra ‘pausa’ para el presidente”, responde Sánchez Cordero (07:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de febrero. La senadora Olga Sánchez Cordero consideró que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de “pausar” las relaciones con España no implican cortar la relación.

“Al contrario, pausa es pausa. Como en la música, en la danza”, comentó al respecto la legisladora a periodistas desde el Senado de la República.

Ante los cuestionamientos de la prensa, Sánchez Cordero dijo desconocer “el contenido de la palabra pausa para el presidente”.

"Me acaba de enterar de esta pausa…pausa para mí no es ni cortar una relación, al contrario es una pausa. No sé el contenido de la palabra pausa para el presidente @lopezobrador_ ": @M_OlgaSCordero pic.twitter.com/IyjDil80SS

— Salvador Zaragoza Andrade (@SalvadorZA) February 9, 2022