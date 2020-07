“No se despegó ni un segundo y lloraba”, perro sufre por la muerte de su dueño (+foto) (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de julio. A través de redes sociales, se dio a conocer la historia de un perrito que lloró por la muerte de su dueño, los cibernautas se conmovieron al conocer la anécdota.

La historia fue compartida por una usuaria de Twitter identificada como Gabriela Mondaca, quien afirmó que el fallecido se trataba de su papá y dueño del perrito.

“Mi perro dormía a un lado de mi papá, él lo sacaba a pasear todos los días sin falta y cuando nos entregaron sus cenizas mi perro no se despegó ni un segundo y lloraba, así que no me digan que los animalitos no sienten”, fue el mensaje escribió acompañado de dos fotografías.

En las imágenes se observa al cánido acostado con su mirada al altar donde se encuentran las cenizas junto con unas coronas y arreglos florales.

Además, decenas de usuarios compartieron sus anécdotas con fotografías sobre cómo sus mascotas enfrentaron la muerte de algún ser querido.

24 Horas/Foto: Twitter/@gaby_mmc

Compartir