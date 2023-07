“No quiero golpear a mis compañeros, pero mi pecho no es bodega”: Fernández Noroña (12:05 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de julio. Gerardo Fernández Noroña, aspirante a coordinador de la defensa del proyecto de gobierno de la coalición Juntos Hacemos Historia, aceptó que su proyecto va muy bien, pero propuso que cada uno de sus compañeros informe sobre los montos gastados en publicidad realizada en bardas, espectaculares, propaganda impresa y brigadas de apoyo.

De visita en Campeche detalló que en la carta que le envió a Mario Delgado, presidente nacional de Morena, pidió que cada uno de los aspirantes informen sobre los montos gastados en ese tipo de propaganda, así como el origen de los mismos.

“Yo no quiero golpear a mis compañeros y compañeras, no tengo ese interés, no quiero descalificarlos, no quiero dar nombres, no quiero entrar en una dinámica incorrecta, pero como dice el compañero presidente ‘mi pecho no es bodega’. Ahora resulta que al paso que vamos yo voy a gastar más en los recorridos que ellos y yo no tengo ni un pinche espectacular, yo no tengo ni una barda pintada, yo no traigo publicidad escrita”, detalló.