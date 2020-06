“No queremos condecoraciones, solo seguridad”, exige unión de personal médico (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de junio. La pandemia del coronavirus evidenció la crisis por la que atraviesa el sistema de salud, que no solo ha mostrado dificultades para atender a enfermos de COVID-19, sino también para proteger a su personal médico y ello —señalan los trabajadores de este sector— es resultado del “abandono y saqueo” que han sufrido las instituciones como el IMSS, ISSSTE y hospitales públicos.

En ese sentido, la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México ha convocando a un paro activo y a una movilización el próximo 1 de julio para concientizar que los médicos y enfermeras no quieren reconocimientos ni condecoraciones, sino solo insumos para realizar su trabajo.

El vocero de esta Unión, Rafael Soto Cruz, afirma en entrevista que, para hacer frente a la pandemia de coronavirus, el personal médico ha carecido de insumos de protección por lo que han tenido que arriesgar su vida.

Cifras de la Secretaría de Salud federal reportan que 20,217 profesionales de la salud se han contagiado de COVID-19 y 271 más han muerto a causa de esta enfermedad.

Soto Cruz, enfermero del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, denuncia que aunque el gobierno ha asegurado que se han adquirido y distribuido los insumos de protección para quienes están en la primera línea de la batalla, a los médicos y enfermeras no se les han entregado y ello responde a que son los altos y medios mandos quienes no los reparten.

Hay buenas intenciones, sin embargo, están desarticulados de la realidad, es evidente que es un gobierno dado a la propaganda, ellos dicen que llegaron decenas de aviones con material, a lo mejor es cierto, pero el problema es que no llegan”. Rafael Soto Cruz, vocero de la UNTS.

“Los mandos medios siguen siendo los mismos, no movieron a los administradores, no movieron a los directores, no movieron a los licitadores. La estructura se ha mantenido igual que los sindicatos, viviendo de las cuotas y del dinero que pasa en ese camino. No sé a quién echarle la culpa, pero sé que, si no llega el material, algo pasó en el camino”, comenta el vocero de la UNTS.

También denunció que en el IMSS, en el ISSSTE y en la Secretaría de Salud, aunque un médico o enfermera presente síntomas de coronavirus, no se les realizan las pruebas para saber si es positivo y cuando alguno cae enfermo, no se le respeta su salario, pese a que la incapacidad fue por riesgo de trabajo.

El 25 de mayo pasado, trabajadores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias realizaron un paro activo y lanzaron la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México, compuesta por empleos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Salud Federal, SSA.

Hace unos días, el titular del IMSS, Zoé Robledo, informó que alrededor de 8,000 médicos y enfermeras recibirán el máximo reconocimiento que da el Estado mexicano a sus ciudadanos , la condecoración Miguel Hidalgo .

Al respecto, Soto Cruz asegura que los trabajadores de la salud no quieren monumentos, condecoraciones ni ser reconocidos como héroes, solo que se les garanticen los insumos para realizar su labor.

Con ese objetivo están llamando a una movilización para el próximo 1 de julio en el exterior de las oficinas de la Secretaría de Salud ubicadas en la calle Lieja, en la colonia Juárez, en las del IMSS en Paseo de la Reforma 476 y en las del ISSSTE en Jesús García 140, en la colonia Buenavista. “No queremos medallas, con los insumos necesarios. La carencia de insumos no es de hoy, es de toda la vida. Desde siempre ha habido camas rotas, camillas que se están haciendo pedazos, falta de medicamentos, tenemos años con una institución saqueada, con tráfico de influencias, con venta de plazas, eso no lo han arreglado”, refirió. El enfermero aclara que este movimiento no es impulsado por ningún partido político ni es en contra del presidente, sino para dignificar la labor de todo el personal médico. Es el momento del cambio Rafael Soto afirmó que durante esta pandemia todo el personal médico más que nunca ha sufrido por la falta de insumos. Tan solo hace unos días, denunciaron que se les obligaba a reutilizar cubrebocas. “Si algo va a emerger de esta crisis con una voz potente y con empatía social para cambiar las cosas son los enfermeros, médicos, camilleros, laboratoristas químicos, quienes nos estamos muriendo”, destaca. De acuerdo con el trabajador, ya son cientos los médicos y enfermeras que han manifestado su intención de unirse al paro activo y a la movilización del miércoles 1 de julio, incluso de Pemex. El objetivo es lograr una mesa de diálogo directo con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, para replantear el sistema de salud y que deje de operar como hasta hoy, como “un negocio, una caja chica o para favores para compadres”. “Tener 60 millones de obesos, 15 millones de hipertensos, 10 millones de diabéticos, estamos enfermos, a los 40 años, el mexicano tiene la edad de alguien de 55. Tenemos que lograr girar 180 grados el sistema de salud en México, el momento es hoy, la coyuntura es ahora”, señala. Información de:https://politica.expansion.mx/

