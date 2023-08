“No puede ser más arrastrado, porque no hay más suelo…”: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de agosto. La discordia se hizo presente cuando el pleno de la Comisión Permanente discutió la licencia de Santiago Creel para separarse de sus funciones de diputado.

La ronda de oradores fue aprovechada por legisladores de la Coalición Juntos Haremos Historia para hacer lo que el presidente López Obrador llama “politiquería.”

El primero que abrió fuego en contra de Santiago Creel es un diputado de Morena que en cada sesión de la Permanente se pone de tapete del Jefe del Ejecutivo para hacerse notar. Se llama Manuel Alejandro Robles. Le gusta tutear a quien le habla de usted.

Para ponerlo en palabras del diputado del PAN, Jorge Triana, Manuel Robles “es gente que no puede ser mas arrastrada, porque no hay más suelo. Quiere llamar la atención del presidente, quien no tiene la más remota idea de quién sea él”.

¿Qué fue lo que el diputado morenista que tanto indignó a Triana?

Robles dijo que Creel hizo de la Cámara de Diputados una “trinchera conservadora.” Lo acusó de tratar de frenar las “grandes obras” del Estado Mexicano (¿).

Le reprochó también haber defendido al Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, al que calificó de “¡feminicida!” y de usar su cargo para promoverse como aspirante a la candidatura presidencial.

La diputada del PRI, Carolina Viggiano, salió en defensa de Santiago. Ningún legislador del PRD, el aliado molesto del Frente Amplio, se manifestó a favor o en contra del panista.

¿Silenciosa protesta por lo de Silvano y Mancera? Es pregunta.

***

Los ánimos se calentaron y salieron los trapitos al sol, reales o imaginarios. La senadora del PAN, Kenia López, subió a la tribuna. Cargó con todo contra “esa basura que es Morena”.

Ya encarrerada, acusó a la senadora de Morena, Mónica Ochoa, ex presidenta de la mesa directiva, de haberse “robado” dos votos para poner a Rosario Piedra en la CNDH, aquel aciago mes de noviembre del 2019.

“¡Pruébelo!” Reviró, molesta, la morenista.

***

En la misma sesión, la mesa directiva de la Comisión Permanente suscribió un acuerdo, leído por el presidente Alejandro Armenta, para que la diputada del PAN Marta Romo supliera a Creel en la vicepresidenta de la mesa directiva de la Comisión Permanente.

El diputado Robles, otra vez, fue el que dio color de que el acuerdo de la mesa directiva no sería cumplido.

Dijo en tribuna: “no le vamos a permitir a Creel el quitapón en la mesa directiva, no va a tener la vicepresidencia”. Argumentó que Romo llamó a Gerardo Fernández Noroña “parásito vividor”.

***

La diputada el PAN no fue electa como vicepresidenta de la Comisión Permanente por un voto. 18 legisladores de la Coalición Juntos Haremos Historia impidieron que ocupara el lugar de Creel en la Permanente. 17 votaron a favor.

Los morenistas Alejandro Armenta y Ana Lilia Rivera se abstuvieron.

Kenia López volvió a reaccionar, ahora por el mayoriteo: “si ustedes no quieren que Martha Romo esté en la mesa directiva no se preocupen. La segunda opción es Lilly Téllez y la tercera la de la voz”.

No hubo respuesta.

***

La escena parecía de cuento. Legisladores morenistas coreando “¡Goooya!” Junto con el rector saliente de la UNAM, Enrique Graue, uno de los villanos favoritos de la mañanera.

El rector llegó al salón de sesiones del Senado, donde se reúne la Permanente, para recibir un reconocimiento por su muy destacada labor al frente de la máxima casa de estudios.

¿La prueba mayor? En los ocho años que pasó en la rectoría, la UNAM ganó 67 lugares en la escala de las mejores universidades del mundo. Cuando entró ocupaba el lugar 160; la deja en el lugar 94.

Graue aprovechó su discurso en el Congreso de la Unión para lanzar una advertencia:

“Un país con una pobre educación tiene un futuro incierto, y si no se invierte lo suficiente en ciencia, tecnología e innovación está sujeto a los avances de otras naciones para subsistir en el mundo contemporáneo.”

¿Están oyendo…? Diría Paquita la del Barrio.

***

El Frente Amplio por México dio machetazo a caballo de espadas. Pidió al ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, perseguido por la 4T, coordine la mesa de expertos de la alianza en materia de seguridad.

“Gracias a Cabeza de Vaca, la incidencia delictiva en Tamaulipas estuvo a la baja y fue uno de los estados con mayores avances en materia de seguridad”, dice el comunicado conjunto del Frente, avalado por las dirigencias del PAN, PRI y PRD.

***

Enrique de la Madrid quedó fuera de la contienda por la candidatura del citado Frente Amplio por México. Su salida deriva de los resultados de los diversos estudios de opinión aplicados por el Comité Organizador del Frente.

Quedan en liza Xóchitl Gálvez, ciudadana; Santiago Creel, PAN, y Beatriz Paredes, PRI.

Los tres irán a los cinco foros programados antes de ir a una consulta programada y nuevas encuestas. El nombre del candidato opositor lo sabremos el 3 de septiembre próximo.

FIN.

