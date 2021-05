No procede desaparición de poderes en Tamaulipas: Senado (14:18 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de mayo. En entrevista con Carlos Loret de Mola, Eduardo Ramírez, presidente de la Mesa Directiva del Senado, señaló que no procede la desaparición de poderes en Tamaulipas porque el Congreso soberano electo por el pueblo, ya resolvió mantener el fuero del gobernador Cabeza de Vaca.

Precisó que no hay ninguna orden de aprehensión o al menos no la conoce ni por vía de transparencia, aunque expresó su certeza de que no existe y no tiene razón de ser una ficha roja de la Interpol porque n hay reclamo judicial contra el mandatario.

Esto lo declaró contrario a lo que dicen algunos senadores, como Ricardo Monreal).

El legislador afirmó que no procede desaparición de poderes y Cabeza de Vaca mantiene su fuero.

