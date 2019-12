“No por mucho madrugar se dan resultados”, reprocha el PAN (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de diciembre. La Asociación de Gobernadores del PAN pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador no tratar de transferir la responsabilidad del fracaso en el plan de seguridad que tiene en marcha su gobierno y le recordó que esa ausencia de estrategia se resume así: “No por mucho madrugar amanece más temprano, ni se dan resultados”.

Luego de que López Obrador exhibió a los gobernadores que no acuden a las Sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, los gobernadores panistas reviraron que la seguridad no está relacionada con horarios de reuniones, sino con políticas públicas y una estrategia.

“Cuando no existe estrategia del Gobierno para combatir los delitos de competencia federal, las políticas son huecas y los resultados son nulos”, sostuvieron.

Así lo confirma el número de víctimas que se incrementó respecto del año pasado, pues el 2019 —sostuvieron— es el más violento registrado en la historia de México.

Los gobernadores panistas criticaron que de nueva cuenta se busque polarizar y dividir al país con el tema de la seguridad y exigieron al Presidente dejar de politizar este tema y dejar de lado su intento por transferir a los estados la responsabilidad del fracaso de su gobierno.

Recordaron que la mayoría de las víctimas reportadas en las entidades son por delitos federales, como crimen organizado, narcotráfico, huachicol, tráfico de armas, tráfico de personas y contrabando.

“Quien tiene la facultad, responsabilidad, recursos económicos, tecnología y equipos de inteligencia para enfrentarlos, es la Federación, no los estados”, le recuerdan.

En ese sentido lamentaron que en las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública el Presidente de la República no haya tenido la disposición para escuchar a los gobernadores ni a los consejeros ciudadanos permanentes.

En medio del estancamiento económico que sufre el país, los panistas le recriminaron que resolver la inseguridad pasa por ofrecer empleos bien pagados y con una mejor educación, recuperando espacios públicos, teniendo mejores policías, garantizando a los ciudadanos la reducción de la impunidad con la aplicación de la ley.

“Es inadmisible que el tema que más lastima y preocupa a las familias mexicanas, la inseguridad, de nueva cuenta se politice”.

La descalificación, recalcaron, divide y los enemigos no son quienes piensan diferente sino los criminales y los violentos, por lo que convocaron al gobierno federal a trabajar juntos por el bien de México sin militancias.

Asimismo, afirman que en los estados se trabaja permanentemente en labores de seguridad pública y procuración de justicia.

