¡No permitamos que llegue el retroceso a Oaxaca!: Liz Concha (11:15 h)

Huautla de Jiménez, Oax. 31 de mayo. Ante una multitud desbordada por las calles principales en Huautla de Jiménez, para apoyar a Alejandro Avilés Álvarez, la Diputada local Liz Concha hizo un llamado al pueblo oaxaqueño para razonar su voto y no desperdiciarlo “todos esos que dicen querer cambiar las cosas, ya tuvieron su oportunidad y ¿qué hicieron?, hundirnos en una mayor crisis en todos los sectores, ¡así es!, son los mismos que gobernaron con Gabino Cué y que no supieron qué hacer para sacar adelante a nuestro maravilloso estado, ¡ah pero eso si!, bien que se llevaron lo que pudieron, el más claro ejemplo lo da el propio Salomón Jara cuando fue titular de SEDAFPA, porque hasta este momento no se sabe dónde están mil 200 millones de pesos que debieron ser destinados para los campesinos en ese momento, entonces que no nos venga a querer engañar con que quieren cambiar las cosas”, dijo enérgica.

La Secretaria General de PRI agradeció el apoyo de quienes hicieron posible su triunfo en el Distrito 04, cuando todo parecía perdido, porque “esas mismas familias y las que se han sumado poco a poco, hartas de los engaños de Morena y sus bandidos, también le van a dar el triunfo a nuestro candidato, los perredistas que caminaron junto a nosotros no se dejaron engañar y hoy están aquí, seguros y confiados de que el mal jamás triunfará sobre el bien y es el bien el que nosotros vamos a hacer con el respaldo de todos y todas ustedes”, dijo Liz Concha con seguridad y coraje, lo que de inmediato generó porras y gritos de “fuera Morena, fuera Morena”, “¡Avilés Gobernador, Avilés Gobernador!”

En medio de la algarabía y euforia, Alejandro Avilés Álvarez expuso que Salomón Jara no puede hablar de apoyo para los más necesitados y menos cuando “se robó 1200 millones de pesos de SEDAPA”, por lo que le recordó a la gente que; “desde el Senado votó para que se redujera al 50% el apoyo para los pueblos indígenas, de igual manera votó para que desapareciera el Seguro Popular y el programa Prospera que tanto ayudaban a las mujeres, ¿eso es ayudar a la gente?, ¡NO!, nos quiere ver la cara ¡Y NO SE LO VAMOS A PERMITIR!“, exclamaba el “Triple A” mientras los cientos de familias congregadas en la explanada de este pueblo sagrado, estallaban en júbilo.

El candidato común del PRD y el PRI, detalló más razones por las que no se le puede depositar la confianza a quien votó desde el Senado por desaparecer las estancias infantiles, los comedores comunitarios, las escuelas de tiempo completo y las becas para los estudiantes; “Salomón, porque se quedó solo, miente, roba, como robó en SEDAPA y también traiciona, como traicionó al magisterio votando contra la Reforma Educativa y peor aún, les da una calificación de 4 y si eso no es suficiente, les llamó CRIMINALES”, por lo que adelantó que los maestros no lo van a ayudar “y el pueblo de Oaxaca menos, ¡por mentiroso, traidor y ratero!”, dijo firme y tajante el oriundo de Cosolapa.

Finalmente y ante una multitud entregada a quien dijeron será el líder que el pueblo oaxaqueño busca, el “Triple A” públicamente hizo compromisos con las familias de Huautla “que haya cámaras de video vigilancia las 24 horas del día, el C-2 se convertirá en C-3, mejoraremos los caminos para facilitar los traslados e impulsar así el desarrollo de este Pueblo Mágico, que todas las familias tengan agua potable y drenaje porque no es posible que haya quienes no cuenten con estos servicios básicos y vamos a mejorar la infraestructura deportiva para que, ya no solo los niños y niñas, toda la familia practique algún deporte para mantenerse sanos y en forma, entre otras cosas que vamos a hacer una vez que ustedes me ayuden a ser Gobernador”, concluyó Alejandro Avilés Álvarez el “Triple A”.

