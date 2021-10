No, no vengo a ver eso: AMLO sobre venta de niñas en Guerrero (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de octubre. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la situación de la venta de niñas en la región de La Montaña en Guerrero no es la regla, sino la excepción en las comunidades.

En el marco de la reunión que sostuvo con miembros de su gabinete y la gobernadora de la entidad, Evelyn Salgado, en Chilpancingo, el mandatario comentó que el asunto de la venta de niñas en la región es toda una campaña de quienes aseguró, “no conocen las comunidades, ni conocen de las culturas de los pueblos”.

« Ahora que fuimos a La Montaña, unas periodistas –por toda la campaña que se genera de quiénes no conocen las comunidades, ni conocen de las culturas de los pueblos– la pregunta que me hacían es, “a ver qué nos dice, o viene a ver lo de la venta de las niñas, lo de la prostitución de niñas”», explicó.

No obstante, el presidente reviró a los cuestionamientos asegurando que no había ido a la región a ver eso, afirmando que dicha situación era una excepción, pero no podía ser la regla en las comunidades.

“No, no vengo a ver eso, porque eso no es la regla, en las comunidades hay muchos valores, culturales, morales, espirituales, eso puede ser la excepción, pero no es la regla” — Andrés Manuel López Obrador.

El presidente dijo que existe toda una campaña en torno al tema y cuestionó “¿qué acaso la prostitución está nomás con los pobres?”. También aseguró que el manejo de la información y cómo se transmite en los medios es muy enajenante y deforma los hechos.

El mandatario añadió que en La Montaña, en Guerrero y en todo México existe lo que llamó “una gran reserva de valores en el México profundo para regenerar la vida pública”, subrayó.

Campaña o realidad

Meses atrás el mandatario ya había expresado su postura con respecto a la venta de niñas en Guerrero. «Es muy lamentable que esto suceda y tenemos que ir combatiendo estas prácticas donde se violenta la dignidad de niñas y niños», afirmó el 26 de agosto.

Diversos medios, entre ellos Publimetro, han documentado la situación de la venta de niñas en la sierra de Guerrero. Tan solo en las últimas semanas se dio a conocer el caso de Angélica, una niña de La Montaña guerrerense que fue violada por su suegro y luego arrestada.

Angélica fue víctima de un matrimonio forzado, pues su padre la vendió por 120 mil pesos cuando tenía solamente 11 años de edad. El caso reavivó la polémica sobre la compra-venta de niñas en la región, asunto que va más allá de los usos y costumbres de las comunidades.

PUBLIMETRO

Compartir