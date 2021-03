“No murió, lo mataron”: Convocan a marcha para pedir justicia por Maradona (17:45 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de marzo. En Argentina, se ha convocado a una marcha para el próximo 10 de marzo en el obelisco de esa ciudad apara pedir justicia para Diego Armando Maradona, pues en el cartel que se convoca a esta manifestación, asegura textualmente “no murió, lo mataron”. Gianinna Maradona, hija del 10, compartió el afiche y expresó en sus redes sociales: “¡Por favor! Nos vemos todos ahí”.

La convocatoria comenzó en la cuenta de Instagram manejada por fanáticos de Maradona, “Soldado de Dios”. Tras los audios que se dieron a conocer en Argentina en los que se evidencia la desatención a la salud del 10, añadieron: “No podemos dejar pasar por alto la difusión del material que saca a la luz la verdad detrás de los últimos tres años y medio de vida de Maradona. Marchar es parte de la condena social que predicamos, pacífica y con el honor de Diego, que estos quisieron voltear, intacto”.

La reunión multitudinaria comenzará a las 18:00 horas tiempo de Buenos Aires, y ante la situación que aún se vive en el mundo, en esta misma cuenta instaron a acudir con cubrebocas. “Le arruinaron la vida, que no arruinen su memoria. Estaremos apoyando el pedido de Justicia por los hechos que derivaron en la muerte de Diego. La condena será social”.

Hasta el momento los imputados en la muerte de Diego Maradona son Leopoldo Luque, su médico personal, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, y los a enfermeros Dahiana Madrid, Ricardo Almirón, Nancy Forlini y Mariano Perroni.

El documental que revela audios inéditos de quienes eran los encargados de estar cerca de Diego. Luque, su médico, expresó: “Con un entorno malo no lo podés tratar nunca, y si lo internás se va a escapar. Como que no tiene solución, yo no le encuentro la solución”, dice Luque. Luego relata que en la casa del 10 le daban de tomar bebidas alcohólicas.

Información vía: 24 Horas

Compartir