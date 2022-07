No me voy a confrontar nunca con AMLO, pero defenderé lo que pienso: Ricardo Monreal (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de julio. Al finalizar el evento Reconciliación por México (RM), el senador morenista Ricardo Monreal entonó su propio Rap y aseguró que nunca se va a confrontar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sostuvo que va a defender lo que piensa y en lo que cree.

“Nunca me voy a confrontar con el presidente López Obrador, nunca, no me voy a pelear con la historia, no me voy a confrontar con la historia, pero voy a defender en lo que pienso y en lo que creo”, expresó.

El jueves Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado de la República, grabó una canción al ritmo de rap en la que narra su historia como político y destaca su perfil.

En un evento realizado en el restaurante Arroyo, al cual no fue convocada la prensa, debido a que fue de “carácter privado», el político indicó que la reunión fue interna y de liderazgos.

“Esta es una reunión de organización, una reunión interna de liderazgos en la que estamos planteando qué es lo que vamos a hacer, como ustedes ven de manera voluntaria han venido senadores, diputados federales, que me alegra mucho que estén aquí diputados locales pero fue una invitación elaborada convocada por este colectivo coordinado por Néstor Núñez”, indicó.

Por su parte Eduardo Ramírez, senador por Chiapas y Presidente de la comisión de puntos constitucionales reconoció el trabajo de Monreal, al calificar como una hazaña el poder aprobar las reformas constitucionales.

“Me consta su trabajo con las diferentes fuerzas políticas, poder sacar las reformas constitucionales de México no fue una tarea fácil, fue toda una gran hazaña de tiempo, de paciencia, de poder entender al otro de ponernos en el zapato de los otros”, dijo.

Simpatizantes del senador, Ricardo Monreal se dieron cita la mañana de este domingo en el restaurante Arroyo de la Ciudad de México.

Según imágenes que circulan en Redes Sociales los operadores políticos del senador arribaron al lugar desde las 11:30 de este domingo.

El pasado 26 de junio al hacer un llamado a la dirigencia nacional de Morena a garantizar piso parejo en la selección al candidato o candidata de ese partido para la Presidencia de la República, Ricardo Monreal pidió al partido abandonar la exclusión, así como la simulación y la hipocresía.

“Para salir victoriosos el 2024 se requiere mantener la unidad, mantener la cohesión y que esta no sea ficticia. Se requiere abandonar la intolerancia, la exclusión, y se requiere abandonar el dogmatismo y el sectarismo. Se requiere abandonar la simulación y la hipocresía», dijo en un mitin realizado por Morena en Coahuila y a donde fue invitado el senador.

El pasado domingo 12 de junio Morena realizó un mitin en Toluca Estado de México, a donde no se invitó al senador Ricardo Monreal y acudió la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Días después en conferencia de prensa desde Palacio Nacional y cuestionado sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se invitará a Ricardo Monreal a todos los mítines del partido.

