“No me siento fuera de contienda presidencial para 2024”: Monreal (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de agosto. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, sostuvo que participará en la contienda presidencial del 2024 y afirmó que, antes de que su partido defina un abanderado, se debe contar con un proyecto de nación, del que dijo estar “muy adelantado”.

“No me siento ni fuera de Morena, ni fuera de la contienda, porque todavía no inicia y he decidido que, una vez que se lance la convocatoria, voy a inscribirme como aspirante a la Presidencia de la República”.