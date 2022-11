”No me pueden liquidar”: Monreal (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de noviembre. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado asegura que hay hostilidad por parte de la jefa de Gobierno y señala que hay bots, infiuencers y granjas en su contra, pero asegura: no me pueden liquidar, no hay forma”

La sucesión en Morena está levantando ciertas ampollas al interior del partido, que en ocasiones vislumbra más una fractura que un simple debate por saber quién tomará el relevo a Andrés Manuel López Obrador en 2024. Canciones, giras y señalamientos son parte de esta “campaña adelantada” criticada hoy día por el senador Ricardo Monreal. Para el también presidente de Coordinación Política de Morena esto no es más que el principio de una lucha interna en la que asegura no hay piso parejo. Tal ha sido su postura crítica que llegó a decir: “si el trato será de persecución, no tengo nada que hacer en Morena”. De esto y de su trabajo en el Senado, habló en exclusiva con Publimetro, justo después de presentar una denuncia penal en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por el delito de espionaje, luego de que la mandataria estatal hiciera público un supuesto diálogo que involucraría conflicto de intereses entre el senador y el líder del PRI, Alejandro Moreno.

En esta legislatura, el Senado está jugando un papel más que protagónico como consecuencia de la transformación que vive el país.

— En efecto. El proceso de transición política que vive el país obliga al Senado a asumir un papel protagónico como cámara de revisión, como cámara de ponderación, de serenidad y de ecuanimidad. Es la función que históricamente debe jugar el Senado mexicano, especialmente en esta etapa de transición política en México.

Y dentro de este marco, su figura también ha sido esencial como representante de Morena en la Cámara alta.

— Por fortuna, me caracteriza platicar con todos, acordar a todos y escuchar a todos. De hecho, el 85% de instrumentos políticos que hemos aprobado han sido por unanimidad y consenso de todas las fuerzas políticas.

¿Por qué tanto retraso en la aprobación del uso de la marihuana?

— Yo estoy de acuerdo con la ley. La habíamos aprobado por unanimidad en el Senado, luego la Cámara de Diputados nos la modificó y nos la remitió. Estamos en eso, pero estoy convencido de que es conveniente hacerlo. Yo lo haría y estamos intentando que en esta última etapa se construya un acuerdo que sea benéfico. Creo que debemos aprobar la ley que regula el uso de cannabis.

¿Sí hay compromiso real?

— Si lo hay por mi parte. No hay ningún impedimento ni ninguna razón para detenerla más.

La aprobación en el Senado del aumento de días de vacaciones, ¿es un paso más para caminar hacia el estado del Bienestar?

— Sí estamos en ese proceso de buscar que las condiciones de los trabajadores estén bien y que puedan prestar sus servicios con mayor dignidad y derechos.

¿Por qué se pierde tanto la solemnidad en la Cámara alta? — Porque hay pasión en el debate. Lo importante es que se presenten argumentos y con fundamentos.

Pero la crispación trasciende a redes sociales y llegan a transmisiones como el Martes del Jaguar.

— La sucesión anticipada está generando diferencias. Desde mi punto de vista, la sucesión adelantada es un error porque está dividiendo al interior de Morena. Hay ya una campaña anticipada, hay promoción personalizada de los aspirantes y, lamentablemente, uso de recursos públicos o privados, pero son ilegales. Cuando se usan con fines de propaganda personalizada o campaña anticipada están fuera de la ley. Esto me parece muy delicado porque fue contra lo que siempre hemos luchado en la izquierda. Este tipo de recursos ilegales ponían en desventaja a la oposición. No podemos repetir lo que nosotros creíamos que era un grave error, un grave delito.

¿El Miércoles del león es la respuesta adecuada al Jaguar?

— No lo sé. No es para mí ninguno de los dos. El Martes del jaguar es una decisión de la gobernadora y el Miércoles del león es una decisión de uno de los ciudadanos que no tiene mi condición ni tampoco mi respaldo. Yo no creo en eso y me he deslindado de una decisión de una persona que es mi suplente como senador.

¿Ha hablado con Mario Delgado y AMLO sobre estas discrepancias?

— No. Con el presidente López Obrador llevo meses que no hablo y con Mario Delgado tampoco porque me parece insustancial. Hay que ejercer el derecho que se tiene a la investigación de delitos y jurisdiccionales. Ahí es donde voy a plantear mi discrepancia con estas conductas ilegales y anticonstitucionales que deben de castigarse para quien las use, sea o no gobernador.

Dice que hace meses que no habla con el presidente ¿cuál es su relación con él?

— De respeto.

¿La oposición le ha ofertado sumarse a sus filas para el 2024 o seguirá fiel a Morena? — No lo han hecho y no creo que lo hagan. No va a ser fácil para Morena mantener la unidadsi continúan así las cosas. Lo que estamos observando es una campaña anticipada con uso de recursos públicos de quienes forman parte del gobierno. Tienen la tolerancia y la bendición de las altas esferas y, si no la tienen, están actuando ilegalmente. Para Morena es muy difícil que haya piso parejo, ya no lo hubo. Además distraen su función por la que fueron nombrados por el jefe del Gobierno o por los ciudadanos, como es el caso de la jefa de Gobierno de la CDMX.

Ante la Reforma Electoral, ¿cuál es su postura?

— Hay que esperar. Nosotros no estamos acostumbrados a destruir instituciones, sino a mejorarlas y a perfeccionar la vida democrática.

¿Debe continuar el legado de AMLO en 2024?

— El próximo presidente de la República debe continuar con la política social de López Obrador y, de alguna manera, observando los principios de Morena, pero debe revisar su relación con los medios, las iglesias, con los intelectuales y con la sociedad.

¿Cuáles son los principales problemas de México?

— La inseguridad pública, la recuperación económica y la carestía y la inflación que van a tener consecuencias complicadas.

¿Cómo ve a la CDMX?

— Está en problemas. Como que le faltó inversión, apertura y confianza para los inversionistas, la Ciudad de México se detuvo. Como que envejeció. Venía de tener un dinamismo fuerte y se detuvo.

Usted es cercano a Sandra Cuevas, una de las principales críticas de Sheinbaum.

— Sí. Tengo muy buena relación con casi todos los alcaldes y alcaldesas y los respeto a todos.

En la situación política actual, ¿las alcaldías son el contrapeso real a la CDMX? — Sí, aunque tienen limitantes muy fuertes de recursos económicos, de facultades, de propósitos que a los municipios les corresponden, pero que a las alcaldías de la CDMX se les ha negado como es el cobro del predial y otras facultades. Se requiere una verdadera reforma municipalista que no se tiene.

Perfil. Ricardo Monreal presentó el libro Breve Historia de Morena, en el que describe los momentos y personajes que dieron sustento al Movimiento Regeneración Nacional.

Compartir