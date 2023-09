‘¡No me metan en eso!’: AMLO rechaza propuesta para convertirlo en senador honorífico (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de septiembre. No cuenten con él después del 30 de septiembre de 2024… Andrés Manuel López Obrador rechazó este miércoles la propuesta de que los expresidentes puedan convertirse en senadores honoríficos en la Cámara Alta.

“Aprovecho porque tengo que andar aclarando: Ayer alguien propuso que los expresidentes pasaran a ser senadores… Lo voy a decir de manera muy coloquial: ¡Zafo, a mí que no me metan en eso!”, contestó en la ‘mañanera’ de este 20 de septiembre.

El mandatario remarcó su promesa de que tras entregar la banda presidencial el 1 de octubre de 2024, se retirará de la política y no aceptará ningún cargo en México o en el extranjero.

López Obrador adelantó que tampoco aceptará invitaciones para participar en eventos académicos y se ‘desconectará’ de las redes pues cerrará sus cuentas oficiales en Facebook y X (red social conocida antes como Twitter).

“Yo ya no vuelvo a opinar sobre cuestiones políticas, no voy a tener comunicación con redes, no voy a recibir a nadie que me plantee nada vinculado a política. Se lo he dicho hasta a mis hijos, que cuando me vayan a ver a Palenque, es un tema vedado”, destacó.

Incluso, López Obrador bromeó con la posibilidad de que tras dejar la Presidencia, tendrá más tiempo para dedicarse al beisbol, deporte que ha promovido durante su sexenio.

El presidente también mencionó que dentro de tres o cuatro años tras dejar Palacio Nacional publicará un libro sobre el pensamiento conservador en México.

¿Qué sabemos de la iniciativa para que expresidentes pasen al Senado?

Fue propuesta por Alejandro Rojas Díaz Duran, senador de Morena y quien es el suplente de Ricardo Monreal. Su iniciativa busca reformar el artículo 56 de la Constitución Política.

En su exposición de motivos, el legislador argumentó que el Senado podría usar la experiencia y opinión de personas que han estado al frente de México para guiar su toma de decisiones.

‘’Toda vez que en ese encargo, la persona titular del Ejecutivo Federal ha vivido de cerca y de primera mano, las necesidades de la sociedad, desde una perspectiva nacional’’, comentó.

Por ello, Rojas Díaz Durán planteó la iniciativa de crear la figura de ‘Senaduría Honorífica’ que sería accesible solo para los expresidentes de México, grupo en el que actualmente están personajes como Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Se establece que los senadores honoríficos ocuparán ese cargo por un periodo de seis años; no recibirán remuneración alguna, y solo tendrán derecho a voz, es decir, no podrán votar iniciativas.

El Financiero

