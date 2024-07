No me divorcio, dice AMLO sobre su relación con Beatriz Gutiérrez (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de julio. “No me divorcio”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los rumores de la relación con la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, al mencionar que vendrá a visitarla a él y a su hijo después de que se vaya a Palenque, en Chiapas.

Además, explicó que su hijo menor aún estará en la preparatoria, por lo que se quedarán en Ciudad de México hasta que concluya sus estudios.

“No es cierto que me vaya a divorciar de Beatriz . Yo me voy a Palenque , Jesús (su hijo menor) va a terminar la preparatoria y va a entrar a la universidad, ellos se van a quedar a vivir aquí, yo los voy a visitar y ellos me van a visitar”, expuso.

Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/AO6Tj3p9N0 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 3, 2024

La semana anterior, AMLO aseguró que al finalizar el actual sexenio, su esposa Gutiérrez Müller seguirá con sus actividades docentes en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde cuenta con una plaza como investigadora.

Además, reiteró que él se retirará a su casa en Chiapas, donde vivirá de su pensión como funcionario público y con los recursos de la Pensión del Bienestar.

El mandatario nacional también reiteró que no realizará traslados en avión porque no quiere que le tomen fotos y buscará la forma de moverse vía terrestre, porque está “acostumbrado a evadir el acoso”, al detallar que no hará muchas salidas ya trabajará en una investigación sobre la vida del México prehispánico para un libro que publicará en tres o cuatro años.

