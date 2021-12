“No me descarto”: Creel: Francisco Garfias (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de diciembre. El presidente López Obrador rompió –al menos momentáneamente- con su visión maniquea de la política. Por primera vez en los tres años que lleva al frente de la 4T le dijo “sí” a una solicitud de diálogo que le hace un partido de oposición.

Ya dio instrucciones al titular de Segob, Adán Augusto López Hernández, para que reciba al solicitante, Santiago Creel, presidente de la Comisión Política del PAN, y acuerden los términos del encuentro.

“Que se escuche a todos, que no actuemos con cerrazón”, dijo en la mañanera.

Buena noticia para un país polarizado. Saber dialogar ayuda a crear un ambiente que fomenta la confianza y promueve la comunicación a través de una actitud de respeto de las deferentes posiciones.

***

La solicitud de diálogo la hizo Creel en una carta al presidente que entregó el jueves en Palacio Nacional. La misiva apela a la “lucha democrática” que ambos dieron juntos durante el conflicto poselectoral de Tabasco.

Es pertinente recordar que Creel custodió, durante 48 horas, las “cajas del fraude” que en ese entonces le entregó AMLO en el Zócalo.

En la carta, Santiago le hace ver que la pasada elección de junio es reflejo de la división que hay en los mexicanos. En votos están empatados la coalición oficialista y la Alianza Va por México. Si se suma al MC, los opositores tienen casi dos millones de votos más.

“Ninguno puede, ni cuenta, con la legitimidad política para hacer un cambio de régimen trascendente”, destaca el escrito del panista.

En charla con este reportero, Creel puntualiza:

“Ese cambio profundo en seguridad, salud, energía, o cualquier otro gran tema, requiere del gobierno y su partido y, cuando menos, de la mayoría de la oposición”.

***

Hablamos con Creel hacia las seis de la tarde. Adán Augusto no lo había contactado aún para pactar el encuentro.

No obstante, nos dijo que la respuesta que dio el presidente a su solicitud es totalmente aceptable. “Vamos a esperar a que nos convoque el secretario de Gobernación”, puntualizó.

Aclaro, eso sí, que no van a ir a un diálogo de sordos. “Yo te digo esto y tampoco me oyes. Eso no funciona”, subrayó.

¿Quiénes van a acudir a ese diálogo?

El presidente del partido, la secretaria general, los coordinadores parlamentarios, el representante de los gobernadores; el de los alcaldes, y el de los congresos locales. El sistema PAN en su conjunto.

“Una vez que hayamos deshojado la agenda con el secretario de Gobernación, la podremos ir a platicar con el presidente de la República”, sintetizó.

Por lo pronto, Marko Cortés ya fijó postura: “le tomamos la palabra (al presidente)”, escribió en twitter.

Y mas: “abramos el diálogo. Vamos con una agenda de estado y como sistema PAN. El presidente necesita escuchar otras voces, porque en su círculo cercano y en su gabinete solo escucha el eco de sus propias palabras”.

***

Aprovechamos el viaje y le preguntamos a Santiago si está en sus planes buscar la candidatura presidencial. “No en este momento, pero no me descarto”, dijo.

Abundó: “como tú sabes va a ser una candidatura muy compleja. No sólo es tener el apoyo de los de PAN, sino tener el apoyo de la oposición.

“Eso es lo que estamos buscando todos lo que buscamos construir un nuevo gobierno sobre bases diferentes. Vamos a ver su lo podemos lograr”.

***

En la mañanera, AMLO contrastó la solicitud de diálogo que le hizo Creel, con la “condena” de Marko Cortés a los gobernadores aliancistas y panistas de Chihuahua, Durango, Quintana Roo y Yucatán, que asistieron a la AMLOFest.

